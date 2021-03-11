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Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 19:22
Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)
Автор: Styler

Украинская боец UFC Марина Мороз в соцсетях любит демонстрировать свое спортивное тело. При этом она не только показывает фото, но решила еще и заработать на этом.

Для заработка она сделала свой сайт с фото, месячный доступ к которому доступен за 9,99 долларов. При этом спортсменка рекламирует платные фото в своем Instagram.

Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Скриншот с сайта

В частности, на одном из последних фото она выложила фото, на котором прикрыла "пятую точку" большим красным сердечком. Кто хочет посмотреть фото полностью необходимо перейти на сайт.

Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Скриншот с Instagram

На другом фото Марина позирует на кровати. При этом подписано, что на сайте находятся "только лучшие фото".

Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Скриншот с Instagram

Она также выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и удалении соответствующей фотографии.

Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что не все подписчики оценили предприимчивость 29-летней украинки.

  • Проститутка,
  • А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю я же, что ради денег,
  • Нет, ты слишком хороша для такого дерь*а.

Отметим, что девушке есть что показать.

Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сетиУкраинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сетиУкраинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сетиУкраинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети

Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Напомним, двухразовая чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк рассказала о своем страшном недуге. У 21-летней украинки диагностирован рак, и она нуждается в помощи.

Мы также писали о том, что в Чехии на заработках трагически погибла украинка. У нее остался маленький ребенок.

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