Украинская боец UFC начала продавать свои откровенные фото и вызвала гнев сети
Украинская боец UFC Марина Мороз в соцсетях любит демонстрировать свое спортивное тело. При этом она не только показывает фото, но решила еще и заработать на этом.
Для заработка она сделала свой сайт с фото, месячный доступ к которому доступен за 9,99 долларов. При этом спортсменка рекламирует платные фото в своем Instagram.
Скриншот с сайта
В частности, на одном из последних фото она выложила фото, на котором прикрыла "пятую точку" большим красным сердечком. Кто хочет посмотреть фото полностью необходимо перейти на сайт.
Скриншот с Instagram
На другом фото Марина позирует на кровати. При этом подписано, что на сайте находятся "только лучшие фото".
Скриншот с Instagram
Она также выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и удалении соответствующей фотографии.
Скриншот с Instagram
Стоит отметить, что не все подписчики оценили предприимчивость 29-летней украинки.
- Проститутка,
- А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю я же, что ради денег,
- Нет, ты слишком хороша для такого дерь*а.
Отметим, что девушке есть что показать.
Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)
Напомним, двухразовая чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк рассказала о своем страшном недуге. У 21-летней украинки диагностирован рак, и она нуждается в помощи.
Мы также писали о том, что в Чехии на заработках трагически погибла украинка. У нее остался маленький ребенок.