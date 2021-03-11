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Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 19:22
Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)
Автор: Styler

Українська боєць UFC Марина Мороз в соцмережах любить демонструвати своє спортивне тіло. При цьому вона не тільки показує фото, але вирішила ще й заробити на цьому.

Для заробітку вона зробила свій сайт з фото, місячний доступ до якого доступний за 9,99 доларів. При цьому спортсменка рекламує платні фото у своєму Instagram.

Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Скріншот з сайту

Зокрема, на одному з останніх фото вона виклала фото, на якому прикрила "п'яту точку" великим червоним сердечком. Хто хоче подивитися фото повністю необхідно перейти на сайт.

Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Скріншот з Instagram

На іншому фото Марина позує на ліжку. При цьому підписано, що на сайті знаходяться "тільки кращі фото".

Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Скріншот з Instagram

Вона також виклала скріншот з повідомленням від Instagram про порушення правил співтовариства та видалення відповідної фотографії.

Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що не всі фоловери оцінили підприємливість 29-річної українки.

  • Повія,
  • А навіщо? Я одного не можу зрозуміти, без будь-яких докорів. Просто заради задоволення і інтересу? Не думаю я, що заради грошей,
  • Ні, ти надто хороша для такого лай*а.

Зазначимо, що дівчині є що показати.

Українська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережіУкраїнська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережіУкраїнська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережіУкраїнська боєць UFC почала продавати свої відверті фото і викликала гнів мережі

Марина Мороз (фото: instagram.com/maryna_moroz_ufc)

Нагадаємо, дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзьвяк розповіла про свою страшну хворобу. У 21-річної українки діагностований рак, і вона потребує допомоги.

Ми також писали про те, що в Чехії на заробітках трагічно загинула українка. У неї залишилася маленька дитина.

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