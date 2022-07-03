Украинская балерина защищает родную страну с оружием в руках: история и фото красавицы

Балерина Национальной оперы Украины Олеся Воротнюк встала на защиту родной страны в начале полномасштабной войны России против Украины. Хрупкая девушка взяла в руки АК-47 и заняла позицию на одном из блокпостов в Киеве.

Больше 10 лет отдала балету

Олесе Воротнюк 30 лет. С 2009 года она профессиональная артистка балета. До этого девушка почти 10 лет занималась художественной гимнастикой.

Образование она получила в Киевском хореографическом училище, а потом была принята в труппу Национальной оперы Украины. В 2015 году она с отличием окончила КНУТКИ им. Карпенко-Карого по специальности "режиссер классического балета".

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Муж Воротнюк погиб на востоке Украины

Три года назад российские наемники убили ее мужа и отца ее сына - в боях за восточные области Украины. И когда в феврале началось полномасштабное вторжение России, она уже знала, что будет делать. Олеся готовилась и училась стрелять.

"Это мое хобби. Я знала, что, если будет полномасштабное вторжение, я не поеду за границу. Я буду драться", - рассказала Воротнюк.

Встала с автоматом на блокпост

В последние дни февраля она бросила балет и театр и заняла позицию на блокпосте с автоматом АК-47. Как вспоминает балерина, в те дни в Киеве был хаос - российские войска приближались к столице, люди в ужасе ждали танки.

Воротнюк занялась эвакуацией мирных жителей. Она по проселочным дорогам выводила женщин и детей. А потом отправилась в ТРО. Поначалу ее не очень хотели записывать, так как балерины были в списках не в приоритете.

Девушка говорит, что между балетом и военной службой есть некоторое сходство. Балет воспитывает силу духа и терпимость к боли, так как приходится много стоять на цыпочках, даже когда ноги в крови и нестерпимо болят.

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Среди ее подруг много девушек, которые занимались художественной гимнастикой и балетом и считают это отличной военной подготовкой.

В военкомате ее приняли и у Олеси Воротнюк началась жизнь на одном из блокпостов в Киеве. Она признается, что первые недели были ужасными, был страх перед диверсантами.

Однажды она 19 часов без отдыха занималась эвакуацией людей в безопасные области на западе страны. Россияне обстреливали Житомирскую трассу и ей пришлось под обстрелами объезжать по деревенским тропам.

Войну с 2014 года видела своими глазами

Но страха у нее не было и не было другого места на планете, где бы балерине хотелось оказаться в те дни. В 2014 году она побывала на Донбассе и увидела собственными глазами ужасы прифронтовых городов.

Олеся привозила в библиотеки на востоке страны книги на украинском языке - о Голодоморе. Она хотела, чтобы люди больше знали о преступлениях Сталина и больше об истории родной страны.

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

"Каждый гражданин играет свою роль. Мы хотим, чтобы наши дети росли в сильной, уверенной в себе Украине, а не с ложью, которую нам продавали во времена Советского Союза", - говорит Воротнюк.

За границей не до конца понимают позицию

Сейчас она снова вернулась к работе в театре и считает, что культура всего политична, так как история и идентичность также оспариваются, как и территория. Поэтому российских артистов в труппе больше нет, нет никакого Чайковского и Лебединого озера.

"Иностранцы не до конца понимают нашу ситуацию, потому что балет всегда ассоциируется с Россией. Но люди в оккупированном Мариуполе отказались принимать от россиян продукты и гуманитарную помощь, они предпочли голодать. Балету несправедливо исполнять российские произведения, когда наши люди страдают", - подчеркивает балерина.

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Они пришли украсть наши унитазы

Она знает, что ее могут отозвать из театра в любое время и практикуется в стрельбе каждый день. А еще волонтерит в Киеве. И на фоне ракетных ударов по столице Воротнюк знает, что война теперь рядом постоянно.

"Был этот миф о великой России. Но после насилия и грабежей мы видим правду: они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты. Я видела всю их "культуру" в Буче. Интересно, читали ли эти россияне Пушкина?" - говорит Олеся Воротнюк.