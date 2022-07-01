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Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 16:38
Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой Фото: молодые супруги, которые служат в Воздушных силах ВСУ, скоро станут родителями (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Владимир Костырин

Украинский военный летчик вместе с женой защищают родное небо от российских захватчиков. Молодожены сейчас ожидают рождения ребенка, и пара снялась в милой семейной фотосессии, которая восхитила сеть.

Семейные кадры опубликованы на Facebook-странице Минобороны Украины.

Супруги в комбинезонах летчиков позируют перед объективом фотографа, а у пилота в руках его шлем.

Как видно на снимках, молодая защитница украинского неба уже скоро станет мамой. Пара нежно обнимается и целуется.

Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Военный летчик с беременной женой снялись в семейной фотосессии (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Несмотря на войну, развязанную рф против Украины, молодожены в ожидании рождения маленького чуда. Жизнь продолжается! Ведь каждый родившийся малыш - это счастье для родителей и будущее Украины. Собрав все силы, продолжаем нашу борьбу с врагом! Сохраним Украину для наших детей!" - подписаны снимки.

Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Семейная фотосессия пары - защитников украинского неба, которые ждут рождения ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Пользователи сети восхищаются добрыми семейными фото воина-пилота с женой, будущих родителей, и желают молодоженам мирного неба и небесного покровительства, здоровья и скорой победы.

Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Летчик ВСУ с молодой женой ждут ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

  • Очень крутая фотосессия! Счастья вам и мирного неба!
  • Не переведутся в Украине летчики! Желаю счастья супругам!
  • Пусть небо Вас бережет
  • Божьей опеки вам и долгого счастливого века в мире и любви!
  • Счастливых и долгих лет вместе в свободной и цветущей Украине!
  • Сильных Ангелов, вам, дорогие! Мирного неба!
  • Действительно невероятно, так хорошо! Счастья, счастья и мира будущим родителям! И искренне желаю, чтобы их солнышко появилось уже в мирной Украине!

Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женойСемейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Фото: скрин комментариев facebook.com/MinistryofDefence.UA

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одной семье, которая вместе дает отпор оккупантам - отец и сын защищают Украину в одном подразделении на одной "Гвоздике".

А также писали, как в Луганской области нацгвардеец из автомата АК-74 сбил российский дрон стоимостью в 10 миллионов гривен.

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