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Защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой

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Пятница 01 июля 2022 13:46
Защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой Защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Защитница Украины Богдана Трачук опубликовала видео трогательной встречи со своей мамой. Девушка давно не виделась с родней из-за полномасштабной войны России против Украины.

Что известно о Богдане Трачук и как она встретилась с мамой - читайте в материале ниже.

Богдана Трачук родом из Коломыи Ивано-Франковской области. В 2014 году поступила во Львовский университет безопасности жизнедеятельности на специальность "Военная психология". В 2016 году - начала учиться в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Защитница Украины показала трогательное видео встречи с мамой

Фото: Богдана Трачук

До войны Богдана работала инструктором и психологом, вела свою группу, много путешествовала. С началом полномасштабного вторжения девушке предлагали забрать маму и эвакуироваться, но она выбрала защиту родной страны.

Она - дочь военного, Виктора Трачука. Он был бойцом АТО и умер в 2019 году после тяжелой болезни.

@danatrachuk Ми не зможем проснутись і жити під ними

Кстати, ранее мы писали, что мать защитника Азовстали вывезла через 15 блокпостов награды своего сына.

А также рассказывали о том, известный украинский актер вернулся домой после боев за Северодонецк.

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