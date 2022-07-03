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Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні

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Неділя 03 липня 2022 13:17
Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні Фото: Балерина Олеся Воротнюк захищає Україну зі зброєю в руках (facebook.com/vorotnyuk)
Автор: Анна Шиканова

Балерина Національної опери України Олеся Воротнюк стала на захист рідної країни на початку повномасштабної війни Росії проти України. Тендітна дівчина взяла в руки АК-47 і зайняла позицію на одному з блокпостів у Києві.

Історію української балерини розповіли у виданні The Economist.

Понад 10 років віддала балету

Олесі Воротнюк 30 років. З 2009 року вона професійна артистка балету. До цього дівчина майже 10 років займалася художньою гімнастикою.

Освіту вона отримала в Київському хореографічному училищі, а потім була прийнята в трупу Національної опери України. У 2015 році вона з відзнакою закінчила КНУТКИ ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "режисер класичного балету".

Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Чоловік Воротнюк загинув на сході України

Три роки тому російські найманці вбили її чоловіка і батька її сина - в боях за східні області України. І коли в лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії, вона вже знала, що буде робити. Олеся готувалася і вчилася стріляти.

"Це моє хобі. Я знала, що, якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я буду битися", - розповіла Воротнюк.

Встала з автоматом на блокпост

В останні дні лютого вона кинула балет і театр і зайняла позицію на блокпості з автоматом АК-47. Як згадує балерина, в ті дні в Києві був хаос - російські війська наближалися до столиці, люди в жаху чекали танки.

Воротнюк зайнялася евакуацією мирних жителів. Вона по путівцях виводила жінок і дітей. А потім вирушила в ТРО. Спочатку її не дуже хотіли записувати, бо балерини були в списках не в пріоритеті.

Дівчина каже, що між балетом і військовою службою є деяка схожість. Балет виховує силу духу і терпимість до болю, оскільки доводиться багато стояти навшпиньки, навіть коли ноги в крові та нестерпно болять.

Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуніУкраїнська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Серед її подруг багато дівчат, які займалися художньою гімнастикою і балетом і вважають це відмінним військовим вишколом.

У військкоматі її прийняли й в Олесі Воротнюк почалося життя на одному з блокпостів у Києві. Вона зізнається, що перші тижні були жахливими, був страх перед диверсантами.

Одного разу вона 19 годин без відпочинку займалася евакуацією людей в безпечні області на заході країни. Росіяни обстрілювали Житомирську трасу і їй довелося під обстрілами об'їжджати сільськими стежками.

Війну з 2014 року бачила своїми очима

Але страху у неї не було і не було іншого місця на планеті, де б балерині хотілося опинитися в ті дні. У 2014 році вона побувала на Донбасі та побачила на власні очі жахи прифронтових міст.

Олеся привозила до бібліотек на сході країни книги українською мовою - про Голодомор. Вона хотіла, щоб люди більше знали про злочини Сталіна і більше про історію рідної країни.

Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

"Кожен громадянин грає свою роль. Ми хочемо, щоб наші діти росли в сильній, впевненій в собі Україні, а не з брехнею, яку нам продавали за часів Радянського Союзу", - говорить Воротнюк.

За кордоном не до кінця розуміють позицію

Зараз вона знову повернулася до роботи в театрі та вважає, що культура всього політична, через те, що історія та ідентичність також оскаржуються, як і територія. Тому російських артистів в трупі більше немає, немає ніякого Чайковського і Лебединого озера.

"Іноземці не до кінця розуміють нашу ситуацію, тому що балет завжди асоціюється з Росією. Але люди в окупованому Маріуполі відмовилися приймати від росіян продукти та гуманітарну допомогу, вони вважали за краще голодувати. Балету несправедливо виконувати російські твори, коли наші люди страждають", - підкреслює балерина.

Українська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуніУкраїнська балерина захищає рідну країну зі зброєю в руках: історія та фото красуні

Фото: Олеся Воротнюк (facebook.com/vorotnyuk)

Вони прийшли вкрасти наші унітази

Вона знає, що її можуть відкликати з театру в будь-який час і практикується в стрільбі кожен день. А ще волонтерить у Києві. І на тлі ракетних ударів по столиці Воротнюк знає, що війна тепер поруч постійно.

"Був цей міф про Велику Росію. Але після насильства і грабежів ми бачимо правду: вони приходять сюди, щоб вкрасти наші туалети. Я бачила всю їхню "культуру" в Бучі. Цікаво, чи читали ці росіяни Пушкіна?"- каже Олеся Воротнюк.

До речі, раніше ми писали, що захисниця України показала зворушливу зустріч з мамою після довгої розлуки.

А ще ми показували милу сімейну пару льотчиків, яка чекає малюка.

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