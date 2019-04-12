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В России признали мощь украинской армии: пропагандисты обескуражены

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 17:35
В России признали мощь украинской армии: пропагандисты обескуражены
Журналист РФ признал силу украинских военных (Коллаж РБК-Украина)

Журналист в прямом эфире пропагандисткой программы заявил о мощности ВСУ

Российский корреспондент государственной телерадиокомпании РФ Александр Сладков, который на данный момент находится в оккупированном Донецке, признал, что Вооруженные Силы Украины стали одной из самых сильных и мощных армий в Европе. Свое мнение он высказал во время прямого включения в эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Киселевым" на телеканале "Россия 1".

Александр Сладков вынужден был признать, что в последние годы ВСУ стали намного сильнее и отметил, что они довольно хорошо финансируются государством. Он сказал, что украинская армия может по своему уровню тягаться с армиями других развитых государств.

В России признали мощь украинской армии: пропагандисты обескуражены

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе (фото facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Тактика войны, конечно изменилась. Украинская армия, как бы не иронизировали над заявлениями Порошенко о том, что эта армия – одна из самых сильных в Европе, очень серьезная и по своему уровню может тягаться с отдельными армиями развитых европейских государств. Сколько ж в нее вложено?" – сказал в эфире российской передачи Сладков.

К слову, согласно рейтингу проекта Global Firepower, украинские вооруженные Силы заняли 29-ю позицию среди сильнейших армий во всем мире, а в Европе украинская армия заняла десятую позицию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские воины вернули часть Донбасса. Они отбили у боевиков часть "серой зоны" и продвинулись вперед.

В России признали мощь украинской армии: пропагандисты обескуражены

ВСУ продвинулись вперед на Донбассе (фото facebook.com/MinistryofDefence.UA)

А также мы рассказывали о том, что украинские бойцы дали достойный ответ пророссийским боевикам и уничтожили целую группу боевиков, которые напали на расположение ВСУ.

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