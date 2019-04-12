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У Росії визнали міць української армії: пропагандисти збентежені

STYLERЖиття    12.04.2019 - 17:35
У Росії визнали міць української армії: пропагандисти збентежені
Журналіст РФ визнав силу українських військових (Колаж РБК-Україна)

Журналіст в прямому ефірі пропагандистської програми заявив про потужність ЗСУ

Російський кореспондент державної телерадіокомпанії РФ Олександр Сладков, який на даний момент знаходиться в окупованому Донецьку, визнав, що Збройні Сили України стали однією з найбільш сильних і могутніх армій в Європі. Свою думку він висловив під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Кисельовим" на телеканалі "Росія 1".

Олександр Сладков змушений був визнати, що в останні роки ЗСУ стали набагато сильнішими і зазначив, що вони досить добре фінансуються державою. Він сказав, що українська армія може за своїм рівнем змагатися з арміями інших розвинених держав.

У Росії визнали міць української армії: пропагандисти збентежені

ВСУ просунулися вперед на Донбасі (фото facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Тактика війни, звичайно змінилася. Українська армія, як би не іронізували над заявами Порошенка про те, що ця армія – одна з найсильніших в Європі, дуже серйозна і за своїм рівнем може змагатися з окремими арміями розвинених європейських держав. Скільки ж у неї вкладено?" – сказав в ефірі російської передачі Сладков.

До речі, згідно з рейтингом проекту Global Firepower, українські збройні Сили зайняли 29-ту позицію серед найсильніших армій у всьому світі, а в Європі українська армія посіла десяту позицію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українські воїни повернули частину Донбасу. Вони відбили у бойовиків частину "сірої зони" і просунулися вперед.

У Росії визнали міць української армії: пропагандисти збентежені

ВСУ просунулися вперед на Донбасі (фото facebook.com/MinistryofDefence.UA)

А також ми розповідали про те, що українські бійці дали гідну відповідь проросійським бойовикам і знищили цілу групу бойовиків, які напали на розташування ВСУ.

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