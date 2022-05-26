Украиной несутся мошеннические схемы. Жертвами становятся люди, которые ищут работу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие люди потеряли рабочие места. Следовательно, вопрос поиска новой работы стал актуальным, как никогда. К сожалению, в трудное время не все понимают важность единства и поддержки, поэтому количество фейковых объявлений по поиску работников выросло в разы.

О том, как мошенники обманывают украинцев, которые просто хотят найти работу, читайте в нашем материале ниже.

В каких категориях чаще всего вас могут обмануть?

Во-первых, это объявления, в которых вам предлагается работа на самого себя, но при этом вам необходимо купить какой-то курс, доступ к информации (или любая другая причина, чтобы получить от вас деньги).

Это самая популярная и наиболее распространенная схема.

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Во-вторых - удаленная работа. Например, "смотрите рекламу и получайте за это деньги, приглашайте друзей и получайте бонусы".

Кроме того, что вы будете зарабатывать на такой работе по "20" гривен в день, скачав приложение для просмотра такой рекламы на свой телефон или компьютер, вы рискуете передать все свои личные данные, начиная от паролей к аккаунтам и приложений, заканчивая банковскими данными и личными документами.

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Отдельной группой выделяются знаменитые колл-центры с зарплатой на уровень выше, чем у конкурентов.

Важно понимать, что чаще всего вам придется заниматься "лохотроном" для клиентов по ту сторону телефонной трубки.

Например, вы звоните разным людям, представляясь пострадавшим сыном/дочерью в ДТП, или специалистом из отдела безопасности определенного банка.

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Как не попасть на крючок мошенников?

Начните с поиска отзывов о той или иной работе.

Не поленитесь и проверьте номер телефона работодателя через мобильное приложение типа Getcontact.

В большинстве случаев любые призывы к финансовым манипуляциям на момент знакомства с работой являются поводом искать другие варианты.

Также надо быть осторожными с личными данными. Эти простые истины сохранят вам нервы и деньги.

Каким образом ресурсы по размещению объявлений борются с аферистами

Как рассказали нам эксперты сервиса OLX Работа, такие мошеннические объявления проходят фильтрацию и блокируются.

Всего используется два способа. Первый - жалоба на объявление от пользователя на самой платформе. Под каждым объявлением есть кнопка "Пожаловаться".

Второй - это внутренние инициативы по модерации некачественных объявлений, анализа вакансий/диалога с кандидатами и в соответствии с моделью поведения мошенника, его разоблачения и блокировки.

Помните, "бесплатный сыр, только в мышеловке"!