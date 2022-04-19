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В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий

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Вторник 19 апреля 2022 16:38
В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий Фото: В каких городах больше всего шансов найти работу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во время войны в Украине произошли определенные изменения на рынке труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот. Кого сейчас чаще всего ищут работодатели? В каких городах больше всего шансов устроиться на работу?

На эти вопросы ответили специалисты с портала для поиска работы Work.ua.

В каких городах больше всего запросов от работодателей

Так, по состоянию на 18 апреля на сайте размещено более 2650 вакансий для соискателей из Киева. Это больше, чем в любом другом городе Украины.

На втором месте - Львов, на третьем - Днепр, на четвертом - Одесса, а на пятом - Черновцы.

В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий

Топ-10 должностей по количеству вакансий по версии Work.ua в Киеве сейчас выглядит следующим образом:

  1. Менеджер по продажам - 150 вакансий
  2. Директор - 88
  3. Фармацевт - 87
  4. Продавец-консультант - 83
  5. Менеджер по работе с клиентами - 68
  6. Администратор - 61
  7. Переводчик - 61
  8. Бухгалтер - 56
  9. Логист - 55
  10. Мастер маникюра - 53, и водитель - тоже 53 вакансии.

В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий

Ранее мы писали, сколько готовы платить работодатели в Киеве.

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