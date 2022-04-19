В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий
Фото: В каких городах больше всего шансов найти работу (freepik)
Во время войны в Украине произошли определенные изменения на рынке труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот. Кого сейчас чаще всего ищут работодатели? В каких городах больше всего шансов устроиться на работу?
На эти вопросы ответили специалисты с портала для поиска работы Work.ua.
В каких городах больше всего запросов от работодателей
Так, по состоянию на 18 апреля на сайте размещено более 2650 вакансий для соискателей из Киева. Это больше, чем в любом другом городе Украины.
На втором месте - Львов, на третьем - Днепр, на четвертом - Одесса, а на пятом - Черновцы.
Топ-10 должностей по количеству вакансий по версии Work.ua в Киеве сейчас выглядит следующим образом:
- Менеджер по продажам - 150 вакансий
- Директор - 88
- Фармацевт - 87
- Продавец-консультант - 83
- Менеджер по работе с клиентами - 68
- Администратор - 61
- Переводчик - 61
- Бухгалтер - 56
- Логист - 55
- Мастер маникюра - 53, и водитель - тоже 53 вакансии.
Ранее мы писали, сколько готовы платить работодатели в Киеве.