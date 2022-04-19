В каких городах больше шансов найти работу и кого ищут сейчас: перечень топ-вакансий

Во время войны в Украине произошли определенные изменения на рынке труда. Некоторые профессии стали более востребованными, некоторые - наоборот. Кого сейчас чаще всего ищут работодатели? В каких городах больше всего шансов устроиться на работу?

На эти вопросы ответили специалисты с портала для поиска работы Work.ua.

В каких городах больше всего запросов от работодателей

Так, по состоянию на 18 апреля на сайте размещено более 2650 вакансий для соискателей из Киева. Это больше, чем в любом другом городе Украины.

На втором месте - Львов, на третьем - Днепр, на четвертом - Одесса, а на пятом - Черновцы.

Топ-10 должностей по количеству вакансий по версии Work.ua в Киеве сейчас выглядит следующим образом: