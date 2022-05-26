Україною несуться шахрайські схеми. Жертвами стають люди, які шукають роботу

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей втратили робочі місця. Отже, питання пошуку нової роботи стало актуальним, як ніколи. На жаль, у важкий час не всі розуміють важливість єдності і підтримки, тому кількість фейкових оголошень з пошуку працівників зросла в рази.

Про те, як шахраї обманюють українців, які просто хочуть знайти роботу, читайте в нашому матеріалі нижче.

У яких категоріях найчастіше вас можуть обдурити?

По-перше, це оголошення, в яких вам пропонується робота на самого себе, але при цьому вам необхідно купити якийсь курс, доступ до інформації (або будь-яка інша причина, щоб отримати від вас гроші).

Це найпопулярніша і найбільш поширена схема.

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По-друге - дистанційна робота. Наприклад, "дивіться рекламу і отримуйте за це гроші, запрошуйте друзів і отримуйте бонуси".

Крім того, що ви будете заробляти на такій роботі по "20" гривень в день, скачавши додаток для перегляду такої реклами на свій телефон або комп'ютер, ви ризикуєте передати всі свої особисті дані, починаючи від паролів до акаунтів і додатків, закінчуючи банківськими даними та особистими документами.

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Окремою групою виділяються знамениті колл-центри з зарплатою на рівень вище, ніж у конкурентів.

Важливо розуміти, що найчастіше вам доведеться займатися "лохотроном" для клієнтів по той бік телефонної трубки.

Наприклад, ви телефонуєте різним людям, представляючись постраждалим сином/дочкою в ДТП, або фахівцем з відділу безпеки певного банку.

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Як не потрапити на гачок шахраїв?

Почніть з пошуку відгуків про ту чи іншу роботу.

Не полінуйтеся і перевірте номер телефону роботодавця через мобільний додаток типу Getcontact.

У більшості випадків будь-які заклики до фінансових маніпуляцій на момент знайомства з роботою є приводом шукати інші варіанти.

Також треба бути обережними з особистими даними. Ці прості істини збережуть вам нерви і гроші.

Яким чином ресурси з розміщення оголошень борються з аферистами

Як розповіли нам експерти сервісу OLX робота, такі шахрайські оголошення проходять фільтрацію і блокуються.

Всього використовується два способи. Перший - скарга на оголошення від користувача на самій платформі. Під кожним оголошенням є кнопка "Поскаржитися".

Другий - це внутрішні ініціативи щодо модерації неякісних оголошень, аналізу вакансій/діалогу з кандидатами та відповідно до моделі поведінки шахрая, його викриття та блокування.

Пам'ятайте, "безкоштовний сир, тільки в мишоловці"!