Украинки могут получить помощь до 80 тысяч гривен: кто и как может подать заявку

Как указывается на сайте Фонда Климентия Шептицкого, финансовая помощь будет оказываться украинским детям, которые потеряли родителей вследствие боевых действий и женщинам, которые были освобождены из плена.

Заявки на оказание помощи принимаются постоянно до 30 ноября 2022 года или до момента исчерпания средств, предназначенных для выплат.

Размер помощи детям-сиротам составляет 720 злотых (5590 гривен) - выплачивается ежемесячно на протяжении действия проекта, до декабря 2022 года. Первым месяцем будет считаться тот, в который была подана заявка.

Подать заявку могут дети до 18 лет, которые в результате военных действий потеряли обоих родителей или одного из них, если он был единственным опекуном ребенка.

Размер выплат для женщин, которые были освобождены из плена составляет 10 000 злотых (77 644 гривен). Выплаты проводят одной суммой одноразово.

Все выплаты будут начисляться на карту в гривнах. После рассмотрения заявки комиссией выплату проводят в течение 10 дней.

Также можно подать заявку на получение психологической помощи или для оформления реабилитационной поездки в Польшу (до 20 сентября).

Для получения помощи нужно заполнить специальную форму - по этой ссылке.