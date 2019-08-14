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Украинке дали 20 лет тюрьмы в США: что произошло

STYLERЖизнь    14.08.2019 - 20:55
Украинке дали 20 лет тюрьмы в США: что произошло
В США украинке дали 20 лет тюрьмы (фото: коллаж РБК-Украина)

Американский суд приговорил украинку к 20 годам тюремного заключения

В Нью-Йорке американский суд вынес гражданке Украины Алене Каличенко жесткий приговор. Суд приговорил ее к 20 годам заключения из-за сексуальной эксплуатации ребенка. Об этом сообщает Сегодня.

Женщину объявили виновной в изготовлении детской порнографии и в том, что она использовала в своих видеоматериалах двухлетнюю девочку. Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2012 года женщина записала 46 порно-видео с ребенком.

При этом видеоролики она продавала за несколько тысяч долларов американцу Джозефу Валерио, который проживает в городе Смиттаун.

Украинке дали 20 лет тюрьмы в США: что произошло

В США украинке дали 20 лет тюрьмы (фото: РБК-Украина)

В 2014 году Джозефа приговорили к 60 годам тюремного заключения. При обыске правоохранители нашли у него электронный адрес украинки, которая высылала ему видео. В том же году Каличенко арестовали, когда она хотела въехать в США.

В 2016 году женщина признала свою вину и после того, как закончиться тюремной срок ее депортируют в Украину.

Напомним, что мать продала свою 15-летнюю дочь в бордель на украинский курорт. Таким образом, благодаря дочери 42-летняя женщина решила заработать 20 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что украинка продала девочку в одесский бордель. При этом женщина заманивала доверчивых девушек обещанием работы официантками в Одессе.

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