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Мать продала свою 15-летнюю дочь в бордель на украинский курорт

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 10:26
Мать продала свою 15-летнюю дочь в бордель на украинский курорт
Иллюстративное фото из открытых источников

Жительница Хмельницкого продала своего ребенка в бордель для оказания сексуальных услуг

Полиция задержала женщину, которая продала свою 15-летнюю дочь в сексуальное рабство. Жительница Хмельницкого отдала свою родную дочь в бордель, чтобы заработать 20 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкого.

Инцидент произошел еще в июне 2019 года, но 42-летняя женщина вскоре предстанет перед судом.

"42-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, за 20 тыс. гривен передала свою 15-летнюю дочь для последующей сексуальной эксплуатации. Девочка-подросток должна оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, и мать это никак не смущало", – сообщают в полиции. 

Жительница Хмельницкого уже привлекалась к административной ответственности за нарушение родительских прав. Сейчас обвинительный акт уже направлен на рассмотрение суда. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как мы ранее писали, недавно в Киеве разоблачили сутенеров, которые готовили к продаже в сексуальное рабство группу украинок. 

Также мы писали о том, что педофил-сутенер, которого задержали в Николаеве за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков, около полутора лет после освобождения из тюрьмы промышлял организацией детской проституции.

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