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Українці дали 20 років в'язниці в США: що сталося

STYLERЖиття    14.08.2019 - 20:55
Українці дали 20 років в'язниці в США: що сталося
У США українці дали 20 років в'язниці (фото: колаж РБК-Україна)

Американський суд засудив українку до 20 років тюремного ув'язнення

У Нью-Йорку американський суд виніс громадянці України Олені Каліченко жорсткий вирок. Суд засудив її до 20 років ув'язнення через сексуальну експлуатацію дитини. Про це повідомляє Сьогодні.

Жінку оголосили винною у виготовленні дитячої порнографії та в тому, що вона використовувала в своїх відеоматеріалах дворічну дівчинку. Слідство встановило, що з квітня по листопад 2012 року жінка записала 46 порно-відео з дитиною.

При цьому відеоролики вона продавала за кілька тисяч доларів американцеві Джозефу Валеріо, який проживає в місті Сміттаун.

Українці дали 20 років в'язниці в США: що сталосяУкраїнці дали 20 років в'язниці в США: що сталося

США українці дали 20 років в'язниці (фото: РБК-Україна)

У 2014 році Джозефа засудили до 60 років тюремного ув'язнення. При обшуку правоохоронці знайшли у нього електронну адресу українки, яка висилала йому відео. У тому ж році Каліченко заарештували, коли вона хотіла в'їхати в США.

В 2016 році жінка визнала свою провину і після того, як закінчитися тюремній термін її депортують в Україну.

Нагадаємо, що мати продала свою 15-річну доньку в бордель на український курорт. Таким чином, завдяки дочці 42-річна жінка вирішила заробити 20 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося про те, що українка продала дівчинку в одеський бордель. При цьому жінка заманювала довірливих дівчат обіцянкою роботи офіціантками в Одесі.

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