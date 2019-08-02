Искала жертв через брата и соцсети: украинка продала девочку в одесский бордель

Фото: коллаж РБК-Украина

Сводница заманивала доверчивых девушек обещанием работы официантками в Одессе

Женщина занималась сводничеством и вербовала девушек, включая несовершеннолетних, для занятия проституцией. Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница Херсона, а промышляла она в Одессе. Заманивала она будущих жертв через своего родственника - брата, а также при помощи социальных сетей, передает издание "Типочный Херсон" со ссылкой на материалы судебного дела.

Вербовщица обещала девушкам трудоустройство в одесских ресторанах официантками, сулила высокую зарплату, а также обещала бесплатное проживание.

На самом деле женщина отвозила их в арендованный дом в Одессе для сексуальной эксплуатации - девушки должны были заниматься проституцией.

Оперативники разоблачили злоумышленницу в июне и задержали прямо в том доме, где она проживала вместе с подругами-проститутками. Во время судебного процесса стали известны детали преступления.

Женщина вербовала девушек на занятия проституцией в Одессе (Фото: hr.npu.gov.ua)

Сводница, по данным следствия, обманула как минимум трех девушек, одной из которых было только 14 лет.

"Первые две девушки "проработали" так всего день, третья - около недели", - говорится в материале.

Было открытое уголовное производство по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса (торговля людьми). Вербовщице грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве разоблачили сутенеров, которые готовили к продаже в сексуальное рабство группу украинок.

Также мы писали о том, что педофил-сутенер, которого задержали в Николаеве за продажу в сексуальное рабство мальчиков-подростков, около полутора лет после освобождения из тюрьмы промышлял организацией детской проституции. Как выяснилось, за свою "работу" от клиентов он получал две тысячи гривен.