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Українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище: як це зробити

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Неділя 29 серпня 2021 23:00
Українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище: як це зробити Колаж РБК-Україна: пенсії в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні деякі жінки при виході на пенсію стикаються з проблемою - необхідно підтвердити своє дівоче прізвище, пред'явивши відповідний документ до Пенсійного фонду. Для громадянок, у яких шлюб вже розірваний, це не завжди просто, адже свідоцтво про народження тут не підходить, а інші документи не збереглися. У Мінсоцполітики пояснили, що робити в таких випадках.

Рекомендації опубліковані на Facebook-сторінці міністерства.

Зазначається, що розв'язати таке питання і довести свій трудовий стаж для нарахування пенсії допоможе виписка з Державного реєстру актів цивільного стану.

Отримати документ можна в будь-якому відділі РАЦС незалежно від місця проживання заявника і місця, де брак реєструвався і розривався.

Що для цього потрібно

Заявник для отримання виписки повинен подати заяву, в якій вказати такі відомості:

  • ПІБ, дата і місце народження;
  • серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію шлюбу;
  • реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про реєстрацію шлюбу;
  • у разі подання запиту про надання виписки про шлюб або розірвання шлюбу додатково вказуються ПІБ другого з подружжя.

Подати запит можна особисто або через свого представника.

Куди відправляти запит

  • Відповідну заяву-запит можна занести безпосередньо до відділу РАЦС;
  • надіслати документи поштою (рекомендований лист);
  • через Інтернет на порталі "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" (сайт: https://dracs.minjust.gov.ua/) - тут необхідний електронний підпис, копії документів мають бути проскановані.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що до заяви також необхідно додати квитанцію про сплату за видачу виписки з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Плата за видачу виписки - 73 гривні.

Якщо людина безпосередньо звернувся в РАЦС, вона повинна мати при собі паспорт або документ, що засвідчує особу.

При подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.

Раніше повідомлялося, що в Україні значна кількість громадян ризикують залишитися без пенсії - йдеться про працюючих без офіційного оформлення, а також з неповною зайнятістю.

Нагадаємо, що перед цим українців попередили про збільшення трудового стажу для виходу на пенсію.

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