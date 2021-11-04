Украинкам упростили порядок получения пособия по беременности и родам

Благодаря внесенным изменениям в порядок назначения и выплат госпомощи семьям с детьми будет повышена доступность услуг для:

неработающих женщин,

студенток,

женщин, зарегистрированных в центре занятости,

женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.

По подсчетам чиновников, такой упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуется около 14 тысяч украинок.

Что нужно для назначения пособия по беременности и родам

Теперь для назначения материальной помощи вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

Если же нет технической возможности использовать портал "Дия", остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.

В Минсоцполитики отметили, что окончательный переход на назначение пособия без предоставления бумажной справки состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дия" с таким Реестром медицинских заключений (eHealth).