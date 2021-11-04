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Украинкам упростили порядок получения пособия по беременности и родам

Автор: Владимир Костырин

Правительство Украины упростило порядок получения денежных выплат по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

Благодаря внесенным изменениям в порядок назначения и выплат госпомощи семьям с детьми будет повышена доступность услуг для:

  • неработающих женщин,
  • студенток,
  • женщин, зарегистрированных в центре занятости,
  • женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.

По подсчетам чиновников, такой упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуется около 14 тысяч украинок.

Что нужно для назначения пособия по беременности и родам

Теперь для назначения материальной помощи вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".

Если же нет технической возможности использовать портал "Дия", остается возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.

В Минсоцполитики отметили, что окончательный переход на назначение пособия без предоставления бумажной справки состоится после введения электронного взаимодействия портала "Дия" с таким Реестром медицинских заключений (eHealth).

Напомним, ранее в Фонде соцстрахования Украины назвали средний размер пособия по беременности и родам.

Также мы писали о том, что в Украине запускают новую систему назначения соцпомощи.

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Министерство социальной политикивыплаты на ребенка