В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится

В Украине внедряют новую систему назначения социальной помощи - теперь заявку на предоставление выплат от государства можно подавать онлайн, а сам процесс проверки данных, определения права на пособие и формирования платежных документов переводят в автоматический режим.

Об этом 21 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что запуск Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) позволит сократить время ожидания с момента подачи заявления до получения помощи с 1,1,5 месяца, как это происходит сейчас, до 1-2 дней.

В ведомстве провели презентацию ЕИССС и объяснили разницу между нынешней и новой системами.

Как происходит назначение и получение соцпомощи сегодня

Граждане несут пакет документов в исполнительный орган территориальной общины или в ЦНАП

Там документы принимают, сканируют, проверяют и вносят в электронную систему

Информация о заявителе несколько раз передается от одного учреждения в другое (в разных случаях это может быть до 5 органов власти)

Ожидать назначение помощи приходится до полутора месяцев.

В Минсоцполитики обратили внимание, что при данной организации "высока вероятность ошибок из-за "человеческого фактора" и технических сбоев, которые дорого стоят и государству, и людям".

Процедура назначения соцпомощи в Украине (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как меняется процедура при ЕИССС

Нужно подать заявление в исполнительный орган терробщины или в ЦНАП, или не выходя из дома при помощи портала "Дія"

Проверки данных и определения права на предоставление соцпомощи, формирование платежных документов происходит в автоматическом режиме. Обработкой дела занимаются 3 специалиста вместо 9-10

Получить пособие можно через несколько дней.

Получить соцпомощь после запуска ЕИССС будет проще (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)