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В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится

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Четверг 21 октября 2021 14:28
В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится Коллаж РБК-Украина: в Украине упрощают процедуру назначения соцпомощи
Автор: Владимир Костырин

В Украине внедряют новую систему назначения социальной помощи - теперь заявку на предоставление выплат от государства можно подавать онлайн, а сам процесс проверки данных, определения права на пособие и формирования платежных документов переводят в автоматический режим.

Об этом 21 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что запуск Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) позволит сократить время ожидания с момента подачи заявления до получения помощи с 1,1,5 месяца, как это происходит сейчас, до 1-2 дней.

В ведомстве провели презентацию ЕИССС и объяснили разницу между нынешней и новой системами.

Как происходит назначение и получение соцпомощи сегодня

  • Граждане несут пакет документов в исполнительный орган территориальной общины или в ЦНАП
  • Там документы принимают, сканируют, проверяют и вносят в электронную систему
  • Информация о заявителе несколько раз передается от одного учреждения в другое (в разных случаях это может быть до 5 органов власти)
  • Ожидать назначение помощи приходится до полутора месяцев.

В Минсоцполитики обратили внимание, что при данной организации "высока вероятность ошибок из-за "человеческого фактора" и технических сбоев, которые дорого стоят и государству, и людям".

В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится

Процедура назначения соцпомощи в Украине (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как меняется процедура при ЕИССС

  • Нужно подать заявление в исполнительный орган терробщины или в ЦНАП, или не выходя из дома при помощи портала "Дія"
  • Проверки данных и определения права на предоставление соцпомощи, формирование платежных документов происходит в автоматическом режиме. Обработкой дела занимаются 3 специалиста вместо 9-10
  • Получить пособие можно через несколько дней.

В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится

Получить соцпомощь после запуска ЕИССС будет проще (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Напомним, недавно в Минсоцполитики Украины объяснили, кто может рассчитывать на субсидию в 10 тысяч гривен.

Добавим, перед этим чиновники рассказали, за что украинцев будут лишать субсидии, и как всех заявителей на помощь будут проверять через Единый реестр должников.

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Министерство социальной политики
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