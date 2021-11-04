Українкам спростили порядок отримання допомоги по вагітності та пологах

Завдяки внесеним змінам до порядку призначення та виплат держдопомоги сім'ям з дітьми буде підвищена доступність послуг для:

непрацюючих жінок,

студенток,

жінок, зареєстрованих у центрі зайнятості,

жінок, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства.

За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою отримання допомоги щомісяця скористається близько 14 тисяч українок.

Що потрібно для призначення допомоги по вагітності та пологах

Тепер для призначення матеріальної допомоги замість довідки в паперовій формі буде використовуватися інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи".

Якщо ж немає технічної можливості використовувати портал "Дія", залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги без надання паперової довідки відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу "Дія" з таким Реєстром медичних висновків (eHealth).