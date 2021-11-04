Українкам спростили порядок отримання допомоги по вагітності та пологах

Уряд України спростив порядок отримання грошових виплат по вагітності та пологах жінками, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Про це передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
Завдяки внесеним змінам до порядку призначення та виплат держдопомоги сім'ям з дітьми буде підвищена доступність послуг для:
За підрахунками чиновників, такою спрощеною процедурою отримання допомоги щомісяця скористається близько 14 тисяч українок.
Тепер для призначення матеріальної допомоги замість довідки в паперовій формі буде використовуватися інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи".
Якщо ж немає технічної можливості використовувати портал "Дія", залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.
У Мінсоцполітики зазначили, що остаточний перехід на призначення допомоги без надання паперової довідки відбудеться після запровадження електронної взаємодії порталу "Дія" з таким Реєстром медичних висновків (eHealth).
Нагадаємо, раніше у Фонді соцстрахування України назвали середній розмір допомоги по вагітності та пологах.
Також ми писали про те, що в Україні запускають нову систему призначення соцдопомоги.