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Фонд соцстрахования назвал средний размер пособия по беременности и родам

Украина, Среда 27 января 2021 16:59
Фонд соцстрахования назвал средний размер пособия по беременности и родам
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фонд соцстрахования назвал средний размер пособия по беременности и родам в Украине. Он составляет 34,4 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Указано, что более 42 тысяч работающих украинок находились в декретном отпуске в течение 2020 года. Фонд профинансировал для них 4,9 миллиарда гривен пособий по беременности и родам.

"По оперативным итогам прошлого года средний размер декретного пособия от ФССУ составил 34,4 тысячи гривен. Такая помощь выплачивается застрахованному лицу в полном объеме одним платежом на основании листка нетрудоспособности, который выдается с 30 недели беременности", - говорится в сообщении.

Размер пособия исчисляется путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического нахождения в декретном отпуске. При этом в случае преждевременных, многоплодных родов или возникновения осложнений дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате.

Подчеркивается, что пособие по беременности и родам от фонда компенсирует 100% потерянной заработной платы (дохода) независимо от продолжительности страхового стажа женщины. Его выплачивают с первого дня и до окончания соответствующего отпуска.

"Лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которого уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного с двукратного размера минимальной заработной платы", - информируют в фонде.

Напомним, в Украине хотят ввести декретный отпуск для мужчин. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3695.

Как писало РБК-Украина, в начале октября стало известно, что Фонд соцстраха с начала года выплатил 3,7 миллиарда гривен декретных. Это на 8,6%, или 291,5 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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