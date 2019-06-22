Украина завоевала 3 золота на Европейских играх

Фото: Дарья Билодид (fb.com / olympicua)

Первую золотую медаль для Украины завоевала дзюдоистка Дарья Билодид

Украинские спортсмены в первые дни Европейских игр в Минске завоевали 3 золотые медали. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета в Facebook.

Как сообщается, первую золотую медаль завоевала дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг. Второе золото получил дзюдоист Георгий Зантарая, который выступал в весовой категории до 66 кг. Зантарая победил вице-чемпиона Европы итальянца Медвеса.

Отмечается, что третью золотую медаль получила самбистка Анастасия Сапсай. Сапсай в весовой категории свыше 80 кг победила в финале грузинскую спортсменку Елене Кебадзе со счетом 4:0.

Кроме того, украинские самбистки Елена Сайко и Анастасия Новикова завоевали серебряные медали. Еще одну бронзовую награду получила самбистка Наталья Смаль, выступающая в весовой категории до 72 кг.

Напомним, в Минске (Беларусь) в пятницу, 21 июня, начались вторые Европейские игры. В соревнованиях принимают участие более 4 тысяч атлетов из 50 стран Европы, в том числе - 198 украинских спортсменов.

На соревнованиях будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 олимпийских, в частности: бадминтон, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт трек, шоссе, гребля на байдарках и каноэ и спортивная гимнастика.

Отметим, что на первых Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсмена в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.