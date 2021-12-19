Украинка не выиграла Детское Евровидение. Но выступила невероятно (видео)

Детское Евровидение 2021 прошло сегодня, 19 декабря, во Франции. По результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала представительница Армении певица Malena, которая исполнила песню "Qami Qami".

Девушка получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей, и стала обладательницей главного приза - хрустального микрофона. Подробней о детском песенном конкурсе - читайте в материале Styler ниже .

14-летняя представительница Украины Елена Усенко с авторской песней "Важіль" заняла 6 место. Жюри отдало ей 62 балла, а зрители - 63, в общей сложности украинка получила - 125 баллов.

Второе место заняла представительница Польши Sara James с песней "Somebody". На третьем месте оказался певец Enzo из Франции. Парень исполнил композицию под названием "Tic Tac".

Напомним, мы писали о том, что известно о 14-летней Елене Усенко. В 2018 году одиннадцатилетняя Елена участвовала в шоу "Голос. Дети 5 сезон". Кроме того, в 2018 и 2019 годах она принималаучастие в "Черноморских Играх".

Мы также писали о том, что первая страна-участник Евровидения 2022 представила своего исполнителя и песню.