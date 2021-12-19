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Українка не виграла Дитяче Євробачення. Але виступила неймовірно (відео)

Автор: Роман Мирончук

Дитяче Євробачення 2021 пройшло сьогодні, 19 грудня, у Франції. За результатами глядацького голосування і за оцінками журі перемогу здобула представниця Вірменії співачка Malena, яка виконала пісню "Qami Qami".

Дівчина отримала 109 балів від журі та 115 балів від телеглядачів, і стала володаркою головного призу - кришталевого мікрофона. Детальніше про дитячий пісенний конкурс - читайте в матеріалі Styler нижче.

Друге місце посіла представниця Польщі Sara James з піснею"Somebody". На третьому місці опинився співак Enzo з Франції. Хлопець виконав композицію під назвою "Tic Tac".

14-річна представниця України Олена Усенко з авторською піснею "Важіль" посіла 6 місце. Журі віддало їй 62 бали, а глядачі - 63, в цілому українка отримала - 125 балів.

Олена Усенко (фото: facebook.com/junioreurovision)

Олена Усенко - "Важіль" (відео: YouTube)

Всього в конкурсі взяло участь 19 представників європейських країн.

Переможниця Дитячого Євробачення 2021 Malena - Qami Qami (відео: YouTube)

Нагадаємо, ми писали про те, що відомо про 14-річну Олену Усенко. У 2018 році одинадцятирічна Олена брала участь в шоу "Голос. Діти 5 сезон". Крім того, в 2018 і 2019 роках вона брала участь в "Чорноморських іграх".

Ми також писали про те, що перша країна-учасник Євробачення 2022 представила свого виконавця і пісню.

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