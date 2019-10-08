Украинка стала самой красивой мамой Европы: очаровательные фото

На конкурсе Миссис Европа 2019 украинка Наталия Тропак получила престижный титул. 37-летняя львовянка одержала победу в номинации Мама Европы - Mrs. Mother of Europe 2019.

Наталия Тропак - Мама Европы 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Наталия воспитывает четырех детей, именно они являются приоритетом для женщины, а точнее, их воспитание, духовное развитие. Однако вместе с тем украинка успевает уделять время своим увлечениям - она занимается СММ и фотографией.

Наталия Тропак - Мама Европы 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

"Быть мамой - это благословение и большой дар, ответственность и служение с посвящением. Я постоянно учусь и работаю над собой, стараюсь находить гармонию и сочетать все роли: личности, женщины и мамы. Материнство изменило меня: укрепило, сделало и сильнее, и увереннее, и более смиренной", - рассказывала львовянка в интервью Galnet.

Наталия Тропак - Мама Европы 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Секреты воспитания детей от Наталии Тропак

Надо всегда быть мамой. Быть с детьми, кормить их грудным молоком, дарить свое внимание и присутствие, слышать первые слова, наблюдать их первые шаги и быть соучастницей их успехов

Сеять в детских сердцах свою любовь, делиться ценностями, быть упорным и быть любящей мамой

Прощать им и себе неидеальности, принимать то, что есть, и по возможности формировать хороший вкус

Всегда помнить, что пример родителей имеет большое влияние на детей

Наталия Тропак - Мама Европы 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Про конкурс Миссис Европа 2019

Конкурс Миссис Европа 2019 проходил на испанском острове Гран-Канария с 3 по 7 октября. В нем принимали участие 24 красавицы - самые достойные замужние женщины из разных стран Старого Света. У большинства из них минимум три ребенка.

Наталия Тропак и Мила Карпикова (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

В этом году организаторы Миссис Европа 2019 решили привлечь внимание общественности к теме домашнего насилия и способам борьбы с ним. Каждая участница должна была подготовить тематический доклад со статистикой по своей стране. Женщины также обменивались опытом благотворительности и принимали участие в конкурсе национального костюма и вечере талантов.

Наталия Тропак (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

Победительницей Миссис Европа 2019, к слову, стала представительница Эстонии Мила Карпикова.

Мила Карпикова (фото: ee.sputniknews.ru)