Мисс Украина 2019 светит ягодицами в шпагате... и вышивает иконы

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: коллаж РБК-Украина)

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша занимается йогой, вышивает бисером иконы и делает еще много чего

В Киеве 12 сентября состоялся конкурс Мисс Украина 2019, победительницей которого оказалась 24-летняя студентка 3 курса Киевского института международных отношений Маргарита Паша.

Рост Маргариты составляет 174 сантиметра. Девушка родилась 5 июня 1995 года и является мастером спорта по художественной гимнастике. Кроме того, она занимается йогой и играет на пианино.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Длинноногая красавица учится на магистратуре по специальности "международное право". В будущем она намерена заниматься политической деятельностью.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

В 2015 году Маргарита уже принимала участие в конкурсе Мисс Украина, и тогда ей удалось получить звание Miss Ukraine International. Она не раз заявляла, что мечтала выиграть этот конкурс с детства.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Она отметила, что победа на Мисс Украина 2019 поможет ей осуществить одну свою мечту. Речь идет о строительстве спортивного интерната для детей-сирот.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: (фото: instagram.com/missukraine_official)

До 2018 года Маргарита активно пользовалась российской социальной сетью "ВКонтакте".

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Она верующий человек, вышивает бисером иконы и часто фотографируется на фоне храмов и церквей.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Стоит отметить, что в одном из своих постов в Instagram Маргарита заявила, что ей уже надоело отвечать на вопрос о том, настоящая ли у нее грудь. Она сказала, что после конкурса готова опровергнуть эту информацию у любого пластического хирурга.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша вышивает бисером (фото: instagram.com/margoritapasha)

При этом в 2015 году пластический хирург Дмитрий Слоссер заявил, что у Маргариты увеличена грудь.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Судя по фотографиям в Instagram, Маргарита состоит в отношениях, но своего парня не показывает. Она часто публикует фотографии с огромными букетами роз.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции", - подписала одно свое фото Маргарита.

Напомним, что участница Мисс Украина 2019 Марина Киосе постоянно отбивается от нападок хейтеров из-за обвинений в искусственной груди.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина Саше Кучеренко.