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Українка стала найкрасивішою мамою Європи: чарівні фото

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Наталія Тропак зі Львова отримала престижний титул на конкурсі Місіс Європа 2019

На конкурсі Місіс Європа 2019 українка Наталія Тропак отримала престижний титул. 37-річна львів'янка здобула перемогу в номінації Мама Європи - Mrs. Mother of Europe 2019.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Наталія виховує чотирьох дітей, саме вони є пріоритетом для жінки, а точніше, їх виховання, духовний розвиток. Однак разом з тим українка встигає приділяти час своїм захопленням - вона займається СММ і фотографією.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

"Бути мамою - це благословення і великий дар, відповідальність і служіння з присвятою. Я постійно вчуся і працюю над собою, намагаюся знаходити гармонію і поєднувати всі ролі особистості жінки і мами. Материнство змінило мене: зміцнило, зробило і сильніше і впевненіше, і більш скромною", - розповідала львів'янка в інтерв'ю Galnet.

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Секрети виховання дітей від Наталії Тропак

  • Треба завжди бути мамою. Бути з дітьми, годувати їх грудним молоком, дарувати свою увагу та присутність, чути перші слова, спостерігати їхні перші кроки та бути співучасницею їхніх успіхів
  • Сіяти в дитячих серцях свою любов, ділитися цінностями, бути наполегливою та бути люблячою мамою
  • Пробачати їм та собі неідеальності, приймати те, що є, та по можливості формувати хороший смак
  • Завжди пам’ятати, що приклад батьків має найбільший вплив на дітей

Наталія Тропак - Мама Європи 2019 (facebook.com/natalie.tropak)

Про конкурс Місіс Європа 2019

Конкурс Місіс Європа 2019 проходив на іспанському острові Гран-Канарія з 3 по 7 жовтня. У ньому брали участь 24 красуні - найдостойніші заміжні жінки з різних країн Старого Світу. У більшості з них мінімум три дитини.

Наталія Тропак і Міла Карпикова (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

У цьому році організатори Місіс Європа 2019 вирішили привернути увагу громадськості до теми домашнього насильства та способів боротьби з ним. Кожна учасниця повинна була підготувати тематичну доповідь зі статистикою по своїй країні. Жінки також обмінювалися досвідом благодійництва та брали участь у конкурсі національного костюму та вечорі талантів.

Наталія Тропак (фото: facebook.com/ulyana.oksenyuk)

Переможницею Місіс Європа 2019, до речі, стала представниця Естонії Міла Карпикова.

Міла Карпикова (фото: ee.sputniknews.ru)

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