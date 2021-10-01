Украинка сообщила, что стала "Мисс мира plus-size 2021", но ей не поверили: детали скандала

Киевлянка Виктория Щелко заявляет, что победила на конкурсе красоты "Мисс Мира Plus Size-2021", который состоялся в Дубае, но на родине ей не поверили и разразился скандал.

Девушку уличили во лжи

Викторию уличают во лжи и неправдивой информации, а она уже вовсю в соцсети хвастается своим титулом.

"Мисс мира plus size -2019" Мила Кузнецова отметила, что Виктория не проходила национального отбора, а также победила в одной из номинаций в совершенно другом конкурсе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Виктория Щелко (фото:instagram.com/victoriamodelxl)

"Она приезжает и заявляет, я - "Мисс мира plus-size". В первую очередь смотрю на ленту, а там написано "миссис". Миссис - это не мисс. Я ничего не хочу сказать, но "Мисс мира plus size" пока был один конкурс", - сообщила Кузнецова.

Это не первый скандал с девушкой

Генеральная директор конкурса "Мисс и миссис plus-size. Украина" Татьяна Котелкина сообщила украинцам, что это уже не первая скандальная история Виктории Щелко.

В 2018 году киевлянка сама являлась организатором конкурса красоты для девушек plus-size в Украине и там продавала призовые места. После скандала Щелко лишили лицензии и все права на конкурс передали Татьяне Котелкиной. Татьяна уверена, что победу на конкурсе в Дубае Виктория купила за деньги.

"Потому что предлагали сумму, за которую можно поехать и купить эту корону. Если ты едешь туда с гарантией первых трех мест, то это от трех тысяч евро. Если ты хочешь первое – от шести тысяч евро", - сообщила Котелкина.

Организатор другого конкурса красоты Ирина Зайцева, которая отправляла Щелко и еще одну украинку в OAЭ подтверждает, что Виктория заняла место на конкурсе и ничего не платила. Но название у него другое "Мисс и миссис Global International World Pageant".

Сама Виктория Щелко уверяет, что в названии титула не ошиблась.