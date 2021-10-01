Українка повідомила, що стала "Міс Світу plus-size 2021", але їй не повірили: деталі скандалу

Киянка Вікторія Щелко заявляє, що перемогла на конкурсі краси "Міс Світу Plus Size-2021", який відбувся в Дубаї, але на батьківщині їй не повірили і вибухнув скандал.

Дівчину викрили у брехні

Вікторію викривають у брехні і неправдивій інформації, а вона вже щосили в соцмережі хвалиться своїм титулом.

"Міс Світу plus size -2019" Міла Кузнєцова зазначила, що Вікторія не проходила національного відбору, а також перемогла в одній з номінацій в зовсім іншому конкурсі. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Вікторія Щелко (фото:instagram.com/victoriamodelxl)

"Вона приїжджає і заявляє, я - "Міс Світу plus-size". В першу чергу дивлюся на стрічку, а там написано "місіс". Місіс - це не міс. Я нічого не хочу сказати, але "Міс Світу plus size" поки був один конкурс", - повідомила Кузнєцова.

Це не перший скандал з дівчиною

Генеральна директор конкурсу "Міс і місіс plus-size. Україна" Тетяна Котелкіна повідомила українцям, що це вже не перша скандальна історія Вікторії Щелко.

У 2018 році киянка сама була організатором конкурсу краси для дівчат plus-size в Україні і там продавала призові місця. Після скандалу Щелко позбавили ліцензії і всі права на конкурс передали Тетяні Котелкіній. Тетяна впевнена, що перемогу на конкурсі в Дубаї Вікторія купила за гроші.

"Тому що пропонували суму, за яку можна поїхати й купити цю корону. Якщо ти їдеш туди з гарантією перших трьох місць, то це від трьох тисяч євро. Якщо ти хочеш перше - від шести тисяч євро", - повідомила Котелкіна.

Організатор іншого конкурсу краси Ірина Зайцева, яка відправляла Щелко і ще одну українку в ОАЕ підтверджує, що Вікторія зайняла місце на конкурсі і нічого не платила. Але назва у нього інша "Міс і місіс Global International World Pageant".

Сама Вікторія Щелко запевняє, що в назві титулу не помилилася.