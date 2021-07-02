Организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток без увеличенных губ и тату (видео)
В этом году организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись со сложностями. Ведь они могут найти 25 конкурсанток с идеальной репутацией.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Каковы условия конкурса?
Так, отбор конкурса несколько изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов. Они требуют чтобы девушки были без имплантов, наколотых губ, нарощенных волос и без татуировок.
Организаторы конкурса жалуются, что после изменений в отборе не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако желающих принять участие десятки.
Также к участию в конкурсе допускаются девушки от 17 до 26 лет ростом от 168 см. Кроме того, организаторы конкурса рассказывают о случаях, когда конкурсантки присылают ложные фото своей внешности.
После успешного прохождения кандидатку вызывают на собеседование.
По словам директора конкурса Вероники Шипцовой, у конкурсанток они также спрашивают о каких-то моральных и интеллектуальных ценностях.
"Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие финансовые перспективы даст победу в конкурсе, это совсем другое", – добавила она.
Кроме того, девушек ждут посещения культурных, благотворительных и спортивных мероприятий, которые являются частью конкурса "Мисс Украина". Это также отсеивает часть претенденток на звание самой красивой.
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