Украинка с семьей переболела коронавирусом: все симптомы и хронология, как выздоровели

Коронавирус в Украине уже диагностирован у 1096 пациентов по состоянию на 4 апреля, количество смертей из-за COVID-19 выросло до 28, а 23 человека полностью выздоровели. Победившая болезнь женщина подробно описала течение этого недуга, с которым столкнулись также ее муж и дочь-подросток.

Также Лана Максимова в своем Facebook рассказала про ситуацию с медициной в Украине и как лечат от коронавируса.

Вместе с супругом у них COVID-19 протекал в легкой форме, и оба уже оправились от болезни, но 14-летняя дочка продолжает лечиться, и у нее состояние средней тяжести.

Украинка подробно описала хронологию болезни - ведь они с семьей заболели одни из первых в стране - как она протекала и симптомы у всех членов семьи.

"В 2020 я и дочка не выезжали, даже по Украине, но постоянно в командировках по СНГ был муж. Дочка 3 года учится дома онлайн. Я и муж активно занимаемся спортом. Дочка привита от гриппа, превинаром-13 от пневмококка плюс все прививки по плану, но с подросткового возраста (были освобождены от прививок раньше). Мы с мужем привиты превинаром-13, от гриппа не успели... Заключили декларации с семейными (ни у кого их не было) и сделали прививки до всей этой паники. Соблюдали национальный карантин, жестко, вплоть до того, что выходила только я, пока у мужа не прошли 14 дней после возвращения.

Почему мы так делали? Я в зоне риска - гипертоник и в возрастной вилке 46-57, которая переносит вирус, как люди за 65. Муж как раз в том возрасте, когда мужчины тяжело болеют. И понятно, что мы читали все официальные источники и слушали, и читали врачей и пациентов.

Хронология

У нас было 2 волны. Первая

25.02 дочка начала жаловаться, что у нее нет сил, и она как-то странно себя чувствует. После обеда у нее заболело горло, сильно, слабость. Глотать не может. Температуры нет. Сухость в носу, которая прошла, когда появился насморк.

26.02 начался насморк у дочки. Заболело горло у меня. Температуры нет. Муж в командировке, не с нами, здоров. Поскольку насморк, я читаю, что вряд ли это коронавирус.

27.02 у дочки начинается очень сильный кашель, сухой, бьющий. Нет времени для вдоха, кашель каждую секунду. Температуры нет. Поскольку у нее любой вирус, насморк переходит в трахеит с бронхоспазмом, я спокойно начинаю применять отработанную схему для перевода кашля во влажный: отхаркивающие (амброксол), но-шпа, ингаляции (вентолин/сальбутомол, пульмикорт, потом Боржоми, сода), теплое питье, влажный воздух, проветривание. Обычно делали гимнастику дыхательную, но она не может ее делать из-за бьющего кашля. Но все имеет обратный эффект: кашель только усиливается. Более-менее помогает мукалтин и теплое питье.

У меня синусит, сильный, слезы текут из глаз, горло першит. Но никаких больше осложнений не было, на этом все остановилось. Муж звонит, здоров. Его не было все время, пока болели в первой волне.

Все полторы недели, мы лежали "трупикам", сил не было даже чай сделать, мышечная боль, головная боль, слабость. Слабость такая, что у меня все падало из рук, а поднять сил не было, и какое-то время у нас предметы просто валялись на полу. Эпично было, когда я разбила ртутный градусник (как их, блин, делают, что стряхнуть нельзя), и мы как два инвалида с дочкой ползали, собирали ртуть, а потом еще и марганцем обрабатывали - как пробежали марафонную дистанцию.

У меня болела шея, впереди, как будто я мышцы напрягала, в районе лимфоузлов больно было дотрагиваться, стоял ком в районе щитовидки, голову было некомфортно вперед наклонять, и когда край маски дотрагивался, было крайне неудобно, я пальцами отодвигала его. После того, как выздоровела, я сделала узи щитовидки, все было норм, узист сказала, что очень много обращений с такими симптомами.

Сопоставляла все наши симптомы с публикуемыми на тот момент проявлениями коронавируса, но мы не совпадали. Единственное, что совпадало, сухой кашель у Даши.

Как только становилось плохо, мы пили, и тут я, конечно, напортачила, американский ибупрофен. Уже были сообщения, что ибупрофен нельзя использовать, но я относилась к ним как фэйку.

Через полторы недели мы были в норме. У меня больше никаких симптомов не было, у Даши кашель постепенно сам сошел на нет. Температуры так и не было. К семейным врачам не обращались, я только свозила дочку на такси к частному педиатру, прослушать, все было чисто, даже трахеит не ставили.

Мы считали, что это был грипп А. После этого мы 2 недели были здоровы, как мы считали.

С 25.02 мы с ней были в масках, если выходили на улицу.

Карантин еще не объявляли, поэтому смотрели на нас очень странно даже в частной клинике, на улице нам бросали всякие глупые комменты: "чей-то они в масках?" или "итальянцы, что ли?", или "странные". Когда было удобно, я говорила, что если сейчас покашляем, то вы будете рады, что мы в маске, или что мы переболели гриппом, поэтому сейчас бережемся. Вопросы отпадали у комментаторов.

Почему подробно описываю первую волну, и я, и частный педиатр рассматриваем ее как единую со второй волной и как начало, когда мы переболели коронавирусом. Хотя не исключаю, что это был и грипп или ОРЗ".

Далее Максимова описала и вторую волну болезни.

Украинка рассказала про лечение от коронавируса (Фото: скрин facebook.com/lana.maksymova?)

Максимова также рассказала, какие сделала выводы после болезни и лечения от коронавируса:

быть проактивным. Это мое здоровье и моего ребёнка, по барабану, кто и что скажет. Если не уверен, сомневаешься, ищи еще одно-два мнения, делай анализы и обследования самостоятельно, пока не поймешь, что с тобой или ребенком

сразу делать КТ, он в разы безопаснее рентгена и лучше все показывает, тем более, что нужно делать несколько раз

сразу обращаться к частным врачам

тесты можно сделать в частной клинике и не зависеть от устаревшей в своих административных методах госмедицины

госмедицина, несмотря на то, что вся страна мобилизована на борьбу с коронавирусом, имеет узкое место - протокол назначения на экспресс-тесты, этот протокол не рабочий, люди просто отфутболиваются. Но педиатра винить не могу, такой у неё протокол. И это мы еще не попали в опорную больницу.

осмедицина: не назначать 9 дней рентген и не назначить общий анализ крови... само за себя говорит

симптомы меняются все время, МОЗ продолжает использовать неполную симптоматику. Критерий - был ли контакт, превалирует над всеми клиническими критериями, что неправильно в корне

странная реакция на привычные схемы лечения - повод насторожиться

если бы мы не были дисциплинированы и не соблюдали карантин и не пользовались средствами защиты, вокруг нас уже были бы куча зараженных нами, мы же все носители

не знаю, что делать тем, кто ограничен в средствах, реально, не знаю... потому что биться головой в стену системы просто бессмысленно.

Как сообщалось ранее, экс-руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении коронавирусом.