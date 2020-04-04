Украинка с семьей переболела коронавирусом: все симптомы и хронология, как выздоровели

Украинка рассказала, как удалось вылечиться от коронавируса и детально описала ход болезни
Коронавирус в Украине уже диагностирован у 1096 пациентов по состоянию на 4 апреля, количество смертей из-за COVID-19 выросло до 28, а 23 человека полностью выздоровели. Победившая болезнь женщина подробно описала течение этого недуга, с которым столкнулись также ее муж и дочь-подросток.
Также Лана Максимова в своем Facebook рассказала про ситуацию с медициной в Украине и как лечат от коронавируса.
Вместе с супругом у них COVID-19 протекал в легкой форме, и оба уже оправились от болезни, но 14-летняя дочка продолжает лечиться, и у нее состояние средней тяжести.
Украинка подробно описала хронологию болезни - ведь они с семьей заболели одни из первых в стране - как она протекала и симптомы у всех членов семьи.
"В 2020 я и дочка не выезжали, даже по Украине, но постоянно в командировках по СНГ был муж. Дочка 3 года учится дома онлайн. Я и муж активно занимаемся спортом. Дочка привита от гриппа, превинаром-13 от пневмококка плюс все прививки по плану, но с подросткового возраста (были освобождены от прививок раньше). Мы с мужем привиты превинаром-13, от гриппа не успели... Заключили декларации с семейными (ни у кого их не было) и сделали прививки до всей этой паники. Соблюдали национальный карантин, жестко, вплоть до того, что выходила только я, пока у мужа не прошли 14 дней после возвращения.
Почему мы так делали? Я в зоне риска - гипертоник и в возрастной вилке 46-57, которая переносит вирус, как люди за 65. Муж как раз в том возрасте, когда мужчины тяжело болеют. И понятно, что мы читали все официальные источники и слушали, и читали врачей и пациентов.
Хронология
У нас было 2 волны. Первая
У меня синусит, сильный, слезы текут из глаз, горло першит. Но никаких больше осложнений не было, на этом все остановилось. Муж звонит, здоров. Его не было все время, пока болели в первой волне.
Все полторы недели, мы лежали "трупикам", сил не было даже чай сделать, мышечная боль, головная боль, слабость. Слабость такая, что у меня все падало из рук, а поднять сил не было, и какое-то время у нас предметы просто валялись на полу. Эпично было, когда я разбила ртутный градусник (как их, блин, делают, что стряхнуть нельзя), и мы как два инвалида с дочкой ползали, собирали ртуть, а потом еще и марганцем обрабатывали - как пробежали марафонную дистанцию.
У меня болела шея, впереди, как будто я мышцы напрягала, в районе лимфоузлов больно было дотрагиваться, стоял ком в районе щитовидки, голову было некомфортно вперед наклонять, и когда край маски дотрагивался, было крайне неудобно, я пальцами отодвигала его. После того, как выздоровела, я сделала узи щитовидки, все было норм, узист сказала, что очень много обращений с такими симптомами.
Сопоставляла все наши симптомы с публикуемыми на тот момент проявлениями коронавируса, но мы не совпадали. Единственное, что совпадало, сухой кашель у Даши.
Как только становилось плохо, мы пили, и тут я, конечно, напортачила, американский ибупрофен. Уже были сообщения, что ибупрофен нельзя использовать, но я относилась к ним как фэйку.
Через полторы недели мы были в норме. У меня больше никаких симптомов не было, у Даши кашель постепенно сам сошел на нет. Температуры так и не было. К семейным врачам не обращались, я только свозила дочку на такси к частному педиатру, прослушать, все было чисто, даже трахеит не ставили.
Мы считали, что это был грипп А. После этого мы 2 недели были здоровы, как мы считали.
С 25.02 мы с ней были в масках, если выходили на улицу.
Карантин еще не объявляли, поэтому смотрели на нас очень странно даже в частной клинике, на улице нам бросали всякие глупые комменты: "чей-то они в масках?" или "итальянцы, что ли?", или "странные". Когда было удобно, я говорила, что если сейчас покашляем, то вы будете рады, что мы в маске, или что мы переболели гриппом, поэтому сейчас бережемся. Вопросы отпадали у комментаторов.
Почему подробно описываю первую волну, и я, и частный педиатр рассматриваем ее как единую со второй волной и как начало, когда мы переболели коронавирусом. Хотя не исключаю, что это был и грипп или ОРЗ".
Далее Максимова описала и вторую волну болезни.
Украинка рассказала про лечение от коронавируса (Фото: скрин facebook.com/lana.maksymova?)
Максимова также рассказала, какие сделала выводы после болезни и лечения от коронавируса:
Как сообщалось ранее, экс-руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении коронавирусом.