Українка з сім'єю перехворіла коронавірусом: усі симптоми і хронологія, як одужали

Українка розповіла, як вдалося вилікуватися від коронавіруса і детально описала перебіг хвороби
Коронавірус в Україні вже діагностовано у 1096 пацієнтів станом на 4 квітня, кількість смертей через COVID-19 зросла до 28, а 23 людини повністю одужали. Жінка, яка перемогла хворобу, докладно описала плин цієї недуги, з якою зіткнулися також її чоловік та донька-підліток.
Також Лана Максимова у своєму Facebook розповіла про ситуацію з медициною в Україні та як лікують від коронавіруса.
Разом із чоловіком у них COVID-19 протікала в легкій формі, і обидва вже оговталися від хвороби, але 14-річна донька продовжує лікуватися, і у неї стан середньої тяжкості.
Українка докладно описала хронологію хвороби - адже вони з сім'єю захворіли одні з перших в країні - як вона протікала і симптоми у всіх членів сім'ї.
"У 2020 я і донька не виїжджали, навіть по Україні, але постійно у відрядженнях по СНД був чоловік. Донька 3 роки навчається вдома онлайн. Я і чоловік активно займаємося спортом. Донька щеплена від грипу, превінаром-13 від пневмокока плюс всі щеплення за планом, але з підліткового віку (були звільнені від щеплень раніше). Ми з чоловіком щеплені превінаром-13, від грипу не встигли... Уклали декларації з сімейними (ні у кого їх не було) і зробили щеплення до всієї цієї паніки. Дотримувалися національного карантину, жорстко, аж до того, що виходила тільки я, поки у чоловіка не пройшли 14 днів після повернення.
Чому ми так робили? Я в зоні ризику - гіпертонік і у віковій вилці 46-57, яка переносить вірус, як люди за 65. Чоловік якраз у тому віці, коли важко хворіють чоловіки. І зрозуміло, що ми читали всі офіційні джерела і слухали і читали лікарів і пацієнтів.
Хронологія
У нас було 2 хвилі. Перша
У мене синусит, сильний, сльози течуть з очей, горло дере. Але більше ніяких ускладнень не було, на цьому все зупинилося. Чоловік дзвонить, здоровий. Його не було, поки ви хворіли в першій хвилі.
Всі півтора тижні, ми лежали "трупікам", сил не було навіть чай зробити, м'язовий біль, головний біль, слабкість. Слабкість така, що у мене все падало з рук, а підняти сил не було, і якийсь час у нас предмети просто валялися на підлозі. Епічно було, коли я розбила ртутний градусник (як їх, блін, роблять, що струсити не можна), і ми як два інваліда з донькою повзали, збирали ртуть, а потім ще і марганцем обробляли - як пробігли марафонну дистанцію.
У мене боліла шия, попереду, як ніби я м'язи напружувала, в районі лімфовузлів боляче було доторкатися, стояв ком в районі щитовидки, голову було некомфортно нахиляти вперед, і коли край маски доторкався, було вкрай незручно, я пальцями відсувала його. Після того, як одужала, я зробила узд щитовидки, все було норм, узист сказала, що дуже багато звернень з такими симптомами.
Зіставляла всі наші симптоми з публікуються на той момент проявами коронавіруса, але ми не збігалися. Єдине, що збігалося, сухий кашель у Дарини.
Як тільки ставало погано, ми пили, і тут я, звичайно, напартачила, американський ібупрофен. Вже були повідомлення, що ібупрофен не можна використовувати, але я ставилася до них як фэйку.
Через півтора тижні ми були в нормі. У мене більше ніяких симптомів не було, у Дарини кашель поступово сам зійшов нанівець. Температури так і не було. До сімейних лікарів не зверталися, я тільки звозила доньку на таксі до приватного педіатра, прослухати, все було чисто, навіть трахеїт не ставили.
Ми вважали, що це був грип А. Після цього ми 2 тижні були здорові, як ми вважали.
З 25.02 ми з нею були в масках, якщо виходили на вулицю.
Карантин ще не оголошували, тому дивилися на нас дуже дивно навіть у приватній клініці, на вулиці нам кидали всякі дурні коменти: "чомусь вони в масках?" або "чи італійці, чи що?" або "диваки". Коли було зручно, я казала, що якщо зараз покашляем, то ви будете раді, що ми в масці, або що ми перехворіли грипом, тому зараз бережемось. Питання відпадали у коментаторів.
Чому докладно описую першу хвилю, і я, і приватний педіатр розглядаємо її як єдину з другою хвилею і як початок, коли ми перехворіли коронавірусом. Хоча не виключаю, що це був і грип або ГРЗ".
Далі Максимова описала і другу хвилю хвороби.
Українка розповіла про лікування від коронавіруса (Фото: скрін facebook.com/lana.maksymova?)
Максимова також розповіла, які зробила висновки після хвороби і лікування від коронавіруса:
Як повідомлялося раніше, екс-керівниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла про те, які потрібно вживати дії при зараженні коронавірусом.