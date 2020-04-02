Жена больного коронавирусом украинца тратит на лечение мужа около 5 тыс. грн в день

Жена больного коронавирусом мужчины (фото: РБК-Украина)

Супруга больного коронавирусом бердычевца рассказала, что лечит мужа за свой счет

Коронавирус в Украине инфицировал уже 804 человека, 20 людей скончались. Инфекция продолжает распростаняться, в стране ввели повсеместный масочный режим. В Бердичеве заразился Covid-19 49-летний мужчина, он десятый день находится в больнице и к нему приходит жена. Женщина рассказала, во сколько ей обходится лечение мужа в медучреждении.

"Не дай бог кому такое пережить. Он говорить не может, ему тяжело, он начинает задыхаться. Если слышу его голос, у меня уже добрый день", - говорит жена больного Ольга Лукашенко в сюжете ТСН.

По словам Ольги, муж мог "подцепить" коронавирус, когда подвозил кого-то в аэропорт "Борисполь".

Когда температура поднялась, он сразу обратился к семейному врачу. Поскольку не контактировал с теми, кто был за границей, тесты ему сделали всего за несколько дней - в больнице. После этого 12 медиков изолировали, а семье пациента выдали перечень всего необходимого

"Антибиотики дорогие. Это очень большая доза. У меня есть все чеки из больницы. Я приобрела лечение полностью до перчаток, шприцев, капельниц, мне ни копейки не выделили", - рассказала женщина.

Семья уже взяла в долг более десяти тысяч гривен. Впрочем, состояние мужчины остается тяжелым. Поэтому за что его лечить дальше жена не знает.

"Куда я не звонила, куда не добивался и к депутату, мне никто не предложил никакой помощи", - говорит жена больного Ольга Лукашенко.