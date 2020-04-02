ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 15:54
Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине продолжает распространятся, и Уляна Супрун дала новые советы

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 804 человек. При этом количество смертей от COVID-19 увеличилось до 20 человек. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении.

По словам Супрун, в случае обнаружения симптомов коронавируса – первый контакт должен быть с семейным врачом. Поэтому очень важно, чтобы у семейных врачей был алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.

Для пациентов важно

  • При наличии симптомов острой респираторной инфекции или подозрения на COVID-19 пациентам рекомендуется не идти непосредственно в амбулаторию или поликлинику, а, прежде всего, позвонить к своему семейному врачу.
  • Если нет личного номера семейного врача, звонить нужно в медучреждение, где подписана декларация с врачом.
  • Если у вас еще нет семейного врача, то звонить можно в контакт центр НСЗУ по номеру 1677 или на горячую линию по вопросам коронавируса в своем регионе.

Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом

  • Если у вас температура выше 38 градусов, не сбивается, и трудности с дыханием - звоните сразу 103.

Также Супрун подчеркнула, что не все пациенты с подтвержденным COVID-19 нуждаются в госпитализации в больницу. Поэтому врач может вам рекомендовать самоизолироваться. Соблюдать правила самоизоляции - критически важно, чтобы предотвратить дальнейшую передачи вируса SARS-CoV-2.

Напомним, что Супрун сделала резкое заявление о лечении от коронавируса препаратом, который не включен в международные протоколы.

Жена больного коронавирусом украинца тратит на лечение мужа около 5 тыс. грн в день Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Новости Украины Ульяна СупрунКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь