Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом

Коронавирус в Украине продолжает распространятся, и Уляна Супрун дала новые советы
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 804 человек. При этом количество смертей от COVID-19 увеличилось до 20 человек. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении.
По словам Супрун, в случае обнаружения симптомов коронавируса – первый контакт должен быть с семейным врачом. Поэтому очень важно, чтобы у семейных врачей был алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.
Также Супрун подчеркнула, что не все пациенты с подтвержденным COVID-19 нуждаются в госпитализации в больницу. Поэтому врач может вам рекомендовать самоизолироваться. Соблюдать правила самоизоляции - критически важно, чтобы предотвратить дальнейшую передачи вируса SARS-CoV-2.
Напомним, что Супрун сделала резкое заявление о лечении от коронавируса препаратом, который не включен в международные протоколы.