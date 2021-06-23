Українка "розвела" закоханого британця на приголомшливу суму

Коли британський благодійник заручився з молодою українкою, він подумав, що будує нове життя для них обох в Одесі. Але він сильно помилявся. Дівчина обманним шляхом заволоділа його 250 тисячами доларів.

Інцидент стався ще в липні 2017 року. 52-річний британець закохався і одружився з українкою, яка молодша за нього на 20 років. Весілля пройшло в Одесі. На святі були близько 60 гостей, серед яких, як він думав були і батьки дівчини.

Але те, що на думку чоловіка, було ідеальним моментом в житті насправді виявилося обманом. Уже в півночі британець лежав один в лікарні, але він був щасливий, що одружився з весільним організатором з України.

Джеймс з Іриною (фото: bbc.com)

У британця був проєкт, пов'язаний з допомогою дітям, які виїхали з Донбасу. Взимку робота в Одесі була зупинена, і його знайома перекладач Юлія запропонувала піти на побачення з її подругою.

Цією подругою була Ірина. Вона була родом з Донецька. Незабаром стало ясно, що її тривожне минуле було набагато глибше, ніж просто втеча від війни.

"Вона відразу розповіла мені про два попередніх шлюбів і про те, чому вона не хотіла знову виходити заміж за українця", - розповів Джеймс, але це його не справжнє ім'я.

При цьому вони ніколи не були одні. З ними була перекладач Юля, яка отримувала до 150 доларів в день. Британець нашої мови не знав, а Ірина говорила ламаною англійською.

Юлія та Ірина (фото: bbc.com)

Протягом наступних шести місяців пара бачилася щоразу, коли Джеймс приїжджав до Одеси. Але близькість, і навіть поцілунки, були заборонені. Перекладач Юлія завжди була поруч, і Ірина сказала йому, що не вірить в секс до заміжжя. Він це прийняв, і подумав, що дівчина дуже добре вихована.

Джеймс переїхав в Україну. Він звільнився з роботи і продав будинок. Пара шукала квартиру в Одесі, щоб перебратися туди після весілля.

Суть обману

Переказ грошей з Великобританії в Україну - не проста справа через обмеження за переказ. Ірина сказала, що знає кращий спосіб, як переказати його 200 тисяч доларів.

Замість того, щоб покласти гроші на особистий рахунок Ірини, Джеймсу сказали, що він повинен покласти гроші на корпоративний рахунок її подруги Христини, організатора весіль. Він погодився і перевів їй гроші.

Христина (фото: bbc.com)

Після цього Ірина сказала йому, що банк видасть гроші тільки в тому випадку, якщо він буде перебувати у законному шлюбі з Христиною. За її словами, це просто формальність.

При цьому Ірина загрожувала скасувати їх весілля, якщо у них не буде квартири, в яку вони могли б переїхати. Він погодився. Після чого йому сказали, що все 200 тисяч витрачено на апартаменти. А за організацію весілля йому виставили рахунок у 20 тисяч доларів.

Пізніше він зрозумів, що все це обман, ціни були завищені, а на весіллі була не мама Ірини. Це була мама перекладачки Юлії. Крім того, і в Ірини, і у Христини тоді були справжні чоловіки.

Перед першою весільної ночі його чимось накачали, щоб він відключився. Британець опинився в лікарні. Ірина не захотіла їхати з ним і на наступний день звинуватила його в тому, що він напився і принизив її перед сім'єю.

Вона також заявила, що у неї теж погано зі здоров'ям. Джеймс перевів їй 12 тисяч доларів на лікування.

Британець почав розуміти, що до чого, коли один українець розповів йому, що будинок, який він купив насправді коштує не 200, а 63 тисячі доларів. Джеймс нарешті зрозумів, що жінки ошукали його приблизно на 250 000 доларів, дві третини його заощаджень.

Квартира в Одесі, яку купив Джеймс (фото: bbc.com)

Джеймс захотів повернути свої гроші, у нього були всі виписки про перекази, повідомлення в вайбері. Але в одеській поліції не поспішали братися за справу.

"Іноді вони сміялися мені в обличчя", - сказав він.

Єдина радість - це те, що шлюб з Христиною визнали фіктивним і тепер він є єдиним власником квартири в 63 тисячі доларів. Джеймс сподівається, що її ціна зросте після завершення пандемії.