Украинка претендует на победу в чемпионате мира по караоке: что известно

Karaoke World Championships 2022 проходил с 9 по 13 августа, и сейчас, после прохождения четырех раундов, Татьяна вернулась в родной город, и поделилась впечатлениями о музыкальных соревнованиях.

Девушка рассказала, что хотя на чемпионате нельзя было касаться тем международной политики, украинка чувствовала к себе, как к представительнице страны, отражающей полномасштабную военную агрессию РФ, особое отношение остальных участников, сопереживание и поддержку.

Татьяна Игнатенко на Karaoke World Championships 2022 (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Так, каждую песню Татьяна заканчивала словами "Слава Украине!", и зал ей отвечал аплодисментами.

"В принципе наша миссия заключалась в том, чтобы сказать: "Вот, Украина жива, Украина держится!" Потому что если не Украина - то вас не будет. Это правда. И ми с этим лозунгом ехали не побеждать, а чтобы сказать, что Украина сильная, она держится, она поет. И все были очень удивлены, что мы вообще приехали. Потому что думали, что Украина в этом году не будет принимать участие", - вспоминает артистка.

Татьяна Игнатенко стала финалисткой Karaoke World Championships 2022 (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Татьяна была единственной представительницей Украины, попавшей в финал конкурса.

Девушка также отметила, что принимает участие в разнообразных конкурсах с самого детства, и это для нее - привычно. Однако отправиться на чемпионат KWC 2022 во время войны и посвятить это Украине - "знаете, тогда немного по-другому все это чувствуешь".

Участники чемпионата должны были представить 4 композиции, в том числе одну на разных языках. Игнатенко выбрала трек "Вільна" ILLARIA. Девушка объясняет, что подбирали репертуар песни, которые могут "задеть душу".

"Чтобы передать чувства, которые испытывает каждый украинец. Эта песня не политическая, но в ней слова о борьбе. И мне кажется, что этот подтекст для каждого украинца важен, потому что мы стоим, несмотря ни на что, мы боремся до конца, мы обязательно будем свободными и независимыми", - подчеркивает Татьяна.

Татьяна Игнатенко (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Исполнительница в этой композиции продемонстрировала умение объединять сразу несколько стилей, использовала академический, эстрадный и народный вокал, что очень удивило остальных конкурсантов.

Татьяна занимается пением с детства. Имеет высшее музыкальное образование, работает педагогом по вокалу, хормейстером в Центре культуры и досуга Одесского национального университета, она солистка Hardy Orchestra, участница талант-шоу "Голос країни", а теперь еще и финалистка Karaoke World Championships 2022.

Видео: украинская певица Татьяна Игнатенко рассказала об участии на международном конкурсе Karaoke World Championships 2022