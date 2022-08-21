Українка претендує на перемогу в чемпіонаті світу з караоке: що відомо

Karaoke World Championships 2022 проходив з 9 по 13 серпня, і зараз, після проходження чотирьох раундів, Тетяна повернулася в рідне місто, і поділилася враженнями про музичні змагання.

Дівчина розповіла, що хоча на чемпіонаті не можна було зачіпати теми міжнародної політики, українка відчувала до себе, як до представниці країни, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, особливе ставлення інших учасників, співпереживання і підтримку.

Тетяна Ігнатенко на Karaoke World Championships 2022 (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Так, кожну пісню Тетяна закінчувала словами "Слава Україні!", і зал їй відповідав оплесками.

"В принципі наша місія полягала в тому, щоб сказати: "Ось, Україна жива, Україна тримається!" Тому, що якщо не Україна - то вас не буде. Це правда. І ми з цим гаслом їхали не перемагати, а щоб сказати, що Україна сильна, вона тримається, вона співає. І всі були дуже здивовані, що ми взагалі приїхали. Тому що думали, що Україна в цьому році не братиме участь", - згадує артистка.

Тетяна Ігнатенко стала фіналісткою Karaoke World Championships 2022 (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Тетяна була єдиною представницею України, яка потрапила до фіналу конкурсу.

Дівчина також зазначила, що бере участь у різноманітних конкурсах з самого дитинства, і це для неї - звично. Однак відправитися на чемпіонат KWC 2022 під час війни та присвятити це Україні - "знаєте, тоді трохи по-іншому все це відчуваєш".

Учасники чемпіонату повинні були представити 4 композиції, в тому числі одну на різних мовах. Ігнатенко обрала трек "Вільна" ILLARIA. Дівчина пояснює, що підбирали репертуар пісні, які можуть "зачепити душу".

"Щоб передати почуття, які відчуває кожен українець. Ця пісня не політична, але в ній слова про боротьбу. І мені здається, що цей підтекст для кожного українця важливий, тому що ми стоїмо, попри все, ми боремося до кінця, ми обов'язково будемо вільними і незалежними", - наголошує Тетяна.

Тетяна Ігнатенко (фото: facebook.com / Сергій Ігнатенко)

Виконавиця в цій композиції продемонструвала вміння об'єднувати відразу кілька стилів, використовувала академічний, естрадний і народний вокал, що дуже здивувало інших конкурсантів.

Тетяна займається співом з дитинства. Має вищу музичну освіту, працює педагогом з вокалу, хормейстером в Центрі культури і дозвілля Одеського національного університету, вона солістка Hardy Orchestra, учасниця талант-шоу "Голос країни", а тепер ще й фіналістка Karaoke World Championships 2022.

Відео: українська співачка Тетяна Ігнатенко розповіла про участь на міжнародному конкурсі Karaoke World Championships 2022