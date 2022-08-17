ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 14:28
Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового Фото: Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила (eurovision.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Национальный отбор на Евровидение 2023 года будет проводиться по другим требованиям и правилам.

Об этом говорится в официальном заявлении организаторов конкурса.

Что изменится в этом году на Нацотборе

Состав и жюри финала Нацотбора, и национального жюри для самого конкурса Евровидения 2023 теперь будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Язык песни допускается любой, кроме русского.

Предварительные требования также будут действовать

По-прежнему к участию в Евровидении допускаются сольные исполнители или группы, уже существующие или созданные специально для участия в Нацотборе.

Личное участие в прослушивании участников лонглиста обязательно.

Нацотбор на Евровидение 2023 года существенно меняет правила: что нового

Фото: KALUSH Orchestra после победы на Евровидении (Getty Images)

Когда состоится финал Нацотбора

Это событие пройдет в декабре 2022 года в Киеве.

Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и диджитал-платформах Общественного.

В настоящее время объявлено о приеме заявок

С 17 августа начат прием заявок, конечный срок подачи заявок - 15 октября 2022 года. Заявки на участие в Нацотборе принимаются по форме на сайте www.eurovision.ua.

Заполнить анкету для участия в конкурсе можно здесь.

Напомним, что Евровидение 2023 года будет проходить в Великобритании, а не в Украине. Недавно стало известно, какие города претендуют на принятие конкурса.

Страна была выбрана не просто так, ведь именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь