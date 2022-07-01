Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" (фото красавицы)

"Этот титул – символ красивой, независимой, успешной женщины. Но символ безграничной поддержки Украины на международной арене", - сказано в сообщении.

Наталья Антонов заслужила его как никто, всячески популяризируя Украину, привлекая внимание к полномасштабной войне с Россией и роли женщин в ней.

После ее доклада на "Mrs Universe 2021", который был посвящен войне в Украине и вызовам, стоящим перед украинскими женщинами сейчас, зал ей аплодировал стоя.

Фото красавицы

Наталья Антонив поддерживала Украину все время (фото: facebook.com/nataliantoniv)

Что известно о конкурсе

Отметим, что конкурс Мисс Вселенная 2022 проходил в Сеуле (Южная Корея). Возраст участниц конкурса - от 18 до 55 лет, наличие детей обязательно. В этом году первое место на нем завоевала участница от Грузии.