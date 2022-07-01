Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" (фото красавицы)
Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" на международном конкурсе MRS Universe 2022.
Об успехе украинки рассказали на официальной странице конкурса красоты.
"Этот титул – символ красивой, независимой, успешной женщины. Но символ безграничной поддержки Украины на международной арене", - сказано в сообщении.
Наталья Антонов заслужила его как никто, всячески популяризируя Украину, привлекая внимание к полномасштабной войне с Россией и роли женщин в ней.
После ее доклада на "Mrs Universe 2021", который был посвящен войне в Украине и вызовам, стоящим перед украинскими женщинами сейчас, зал ей аплодировал стоя.
Фото красавицы
Наталья Антонив поддерживала Украину все время (фото: facebook.com/nataliantoniv)
Что известно о конкурсе
Отметим, что конкурс Мисс Вселенная 2022 проходил в Сеуле (Южная Корея). Возраст участниц конкурса - от 18 до 55 лет, наличие детей обязательно. В этом году первое место на нем завоевала участница от Грузии.
Напомним, что модель из Чернигова, волонтер и соцработник Виктория Апанасенко получила титул "Мисс Украина Вселенная-2022".
Кстати, ранее мы рассказывали, как Евгения Бакай стала первой девушкой-штурманом ВМС ВСУ.