ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" (фото красавицы)

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 14:23
Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" (фото красавицы) Наталья Антонив получила престижный титул на международном конкурсе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" на международном конкурсе MRS Universe 2022.

Об успехе украинки рассказали на официальной странице конкурса красоты.

"Этот титул – символ красивой, независимой, успешной женщины. Но символ безграничной поддержки Украины на международной арене", - сказано в сообщении.

Наталья Антонов заслужила его как никто, всячески популяризируя Украину, привлекая внимание к полномасштабной войне с Россией и роли женщин в ней.

После ее доклада на "Mrs Universe 2021", который был посвящен войне в Украине и вызовам, стоящим перед украинскими женщинами сейчас, зал ей аплодировал стоя.

Фото красавицы

Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)

Львовянка Наталья Антонив завоевала титул &quot;Миссис Независимость Вселенная&quot; (фото красавицы)

Наталья Антонив поддерживала Украину все время (фото: facebook.com/nataliantoniv)

Что известно о конкурсе

Отметим, что конкурс Мисс Вселенная 2022 проходил в Сеуле (Южная Корея). Возраст участниц конкурса - от 18 до 55 лет, наличие детей обязательно. В этом году первое место на нем завоевала участница от Грузии.

Напомним, что модель из Чернигова, волонтер и соцработник Виктория Апанасенко получила титул "Мисс Украина Вселенная-2022".

Кстати, ранее мы рассказывали, как Евгения Бакай стала первой девушкой-штурманом ВМС ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс Украина Вселенная
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь