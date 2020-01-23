Украинка поборется за "Грэмми": что известно об уникальной девушке

Музыкальная премия "Грэмми" 2020 будет вручена 26 января в Лос-Анджелесе. Одной из номинантов стала украинская пианистка Надежда Шпаченко, которая поборется за статуэтку в номинации "Классическая музыка". Об этом сообщил ресурс Радіо Ісландія в Facebook.

Пианистка на 62-й церемонии награждения заявлена сразу в двух номинациях - "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

Надежда Шпаченко начала учится игре на фортепиано, когда ей было всего пять лет. И уже к 13 годам получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

Надежда Шпаченко (видео: facebook.com/NShpachenko)

С того времени она неоднократно выступала с сольными и камерными концертами, а также как солистка с оркестрами в Северной Америке и Европе во многих прославленных залах.

Украинка является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.

В Америке она известна исполнением современной музыки. На ее счету премьерное исполнение произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

На своих концертах пианистка много импровизирует. Она исполняет произведения не только за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее концерты сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Надежда Шпаченко на сцене (видео: facebook.com/NShpachenko)