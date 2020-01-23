Українка побореться за "Греммі": що відомо про унікальну дівчину

Музична премія "Греммі" 2020 буде вручена 26 січня у Лос-Анджелесі. Однією з номінантів стала українська піаністка Надія Шпаченко, яка побореться за статуетку в номінації "Класична музика". Про це повідомив ресурс Радіо Ісландія в Facebook.

Піаністка на 62-й церемонії нагородження заявлена відразу в двох номінаціях - "Найкращий збірник" і "Продюсер року в класичній музиці" за альбом The Poetry Of Places.

Надія Шпаченко почала навчатися грі на фортепіано, коли їй було всього п'ять років. І вже до 13 років отримала визнання як піаністка і композитор, виступивши з симфонічним оркестром Харківської філармонії і зайнявши друге місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

Надія Шпаченко (відео: facebook.com/NShpachenko)

З того часу вона неодноразово виступала з сольними та камерними концертами, а також як солістка з оркестрами у Північній Америці і Європі в багатьох прославлених залах.

Українка є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоні.

В Америці вона відома виконанням сучасної музики. На її рахунку прем'єрне виконання творів Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

На своїх концертах піаністка багато імпровізує. Вона виконує твори не тільки за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині і перкусії. Її концерти супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами.

Надія Шпаченко на сцені (відео: facebook.com/NShpachenko)