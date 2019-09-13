Меня научили там петь: украинская певица объяснила свой переезд в Москву (видео)

Алина Гросу объяснила, почему переехала в Россию (коллаж: РБК-Украина)

Певица также рассказала о том, почему разорвала контракт с Лепсом

Украинская певица Алина Гросу, которая прославилась в Украине еще будучи ребенком, несколько лет назад перебралась в Россию. Об этом 24-летняя уроженка Черновцов рассказала в интервью "СЛАВА +", которое вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам певицы, она захотела попробовать себя на другом поприще и отправилась в Москву, чтобы реализовать свою мечту. В 2010 году Гросу стала студенткой ВГИКа.

"Я решила попробовать себя в другом направлении в другой стране, чтобы не было штампа. Во ВГИКе я пообещала, что буду меньше петь, потому что все-таки попсовость убивает искусство, которое дают педагоги, великие творцы", - рассказала Алина.

Кроме того, Гросу призналась, что съемки в сериалах и кино приносят ей меньше денег, чем музыка. Девушка жалуется, что за пять лет все еще не избавилась от статуса начинающей актрисы.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu/)

Высказалась певица и о сотрудничестве с Григорием Лепсом, с которым ее связывал контракт.

Гросу рассказала, что в продюссерском центре Лепса ее научили петь вживую. Но от самого Григория Лепса она получала мало внимания.

Несмотря на то, что в прошлом году Алина Гросу разорвала с российским исполнителем и продюссером контракт, она довольно тепло о нем отзывается.

"Лепс был для меня как пример. Он - один из немногих артистов, когда на сцене нет ничего лишнего", - добавила Гросу.

А причиной разрыва деловых отношений стало то, что Григорий Лепс хотел сделать из Гросу певицу жанра шансон.

Алина Гросу объяснила, почему переехала в Москву (видео: YouTube/Люкс ФМ)

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