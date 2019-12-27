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Украинская певица родила первенца от Героя АТО: первые фото малышки

STYLERПерсоны    27.12.2019 - 12:14
Украинская певица родила первенца от Героя АТО: первые фото малышки
Наталка Карпа и Евгений Терехов (фото: пресс-служба)

Украинская певица Наталка Карпа родила первенца

Украинская певица Наталка Карпа родила ребенка. Первым фото малышки поделился счастливый папа, Герой АТО Евгений Терехов с позывным "Титановый Джексон".

Напомним, пара поженилась в сентябре 2016 года, после того, как молодой человек сделал предложение певице на концерте группы "Антитіла" 14 февраля. Певицу вызвали на сцену, чтобы вручить какую-то грамоту, а вручили обручальное кольцо.

В августе 2019-го Наталка и Евгений объявили о том, что ждут ребенка.

Евгений Терехов сообщил, что девочка появилась на свет в ночь с 26 на 27 декабря. Он посвятил малышке очень трогательные слова в соцсетях.

"Я первый раз вижу эту Девчонку... Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она - это подарок с небес..." - написал Терехов на своей странице в Facebook.

Украинская певица родила первенца от Героя АТО: первые фото малышки

Наталка Карпа родила девочку (фото: facebook.com/Евгений Терехов)

Ранее 38-летняя певица призналась, что хочет назвать дочь армянским именем - Амине. Это необычное имя выбрал Евгений Терехов.

Для Наталки Карпа новорожденная дочка стала первым ребенком, а у ее супруга Евгения Терехова есть дочь от предыдущих отношений. Интересным фактом является то, что Наталка старше Евгения на 9 лет.

На Донбассе Евгений получил ранение в голову, из-за которого не смог продолжить свою службу в ЗСУ. В результате лечения в голову бойца вживили титановую пластинку, поэтому его стали называть Титановым Джексоном.

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