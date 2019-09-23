Украинка победила на престижном фитнес-турнире Шварценеггера: фото красотки

Уроженка Черкасс Оксана Оробец победила на престижном международном турнире по фитнесу.

Фитнес-модель получила от Арнольда Шварценеггера золотую медаль и 5000$. Первенство на турнире Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro в категории женский фитнес свыше 163 см Оксане удалось завоевать благодаря упорной многолетней работе над собой.

Оксана Оробец (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)

Чемпионат самых красивых мужских и женских тел состоялся в субботу, 21 сентября, в испанской Барселоне в выставочном комплексе "Фира Барселона".

Оксана Оробец победила на турнире по фитнесу (видео: facebook.com/Oksana-Orobets)

Ранее мы писали, что Андрей Кимач, украинский оперный певец, несколько лет работал в Польше, чтобы чтобы заработать деньги на прослушивания. Результатом стала победа на престижном международном конкурсе.