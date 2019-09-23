Українка перемогла на престижному фітнес-турнірі Шварценеггера: фото красуні

Дівчина отримала нагороду від самого Арні
Уродженка Черкас Оксана Оробець перемогла на престижному міжнародному турнірі з фітнесу.
Фітнес-модель отримала від Арнольда Шварценеггера золоту медаль та 5000$. Першість на турнірі Arnold Classik Europe IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес понад 163 см Оксані вдалося завоювати завдяки наполегливій багаторічній роботі над собою.
Оксана Оробець (фото: facebook.com/Oksana-Orobets)
Чемпіонат найкрасивіших чоловічих і жіночих тіл відбувся в суботу, 21 вересня, в іспанській Барселоні у виставковому комплексі "Фіра Барселона".
Оксана Оробець перемогла на турнірі з фітнесу (відео: facebook.com/Oksana-Orobets)
Раніше ми писали, що Андрій Кимач, український оперний співак, кілька років працював в Польщі, щоб заробити гроші на прослуховування. Результатом стала перемога на престижному міжнародному конкурсі.