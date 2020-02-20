Украинка осталась в Китае из-за собаки: появились важные новости

Из эпицентра коронавируса в Ухане у Китае не смогла выехать украинка Анастасия Зинченко, которая осталась там из-за любимой собаки. Девушке не дали разрешение на вывоз из страны померанского шпица из-за отсутствия нужных документов. Что известно на данный момент - в материале Styler.

Напомним, ранее девушка обвинила украинское посольство в том, что они не предоставили документы китайской стороны. Она заявила, что осталась в квартире одна без запаса еды и воды.

В четверг, 20 февраля, на странице Посольства Украины в Китае появилось разъяснение ситуации. Дипломаты объяснили, что несколько раз обращались к китайским властям с данной проблемой, но каждый раз получали отказ.

"Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в сообщении.

Контролирующие органы КНР отказали в вывозе собаки из-за неправильно оформленных документов по вакцинации животного. Дело в том, что домашние животные также могут быть носителями опасных вирусов. А оставлять питомца в Китае Настя наотрез отказалась.

"Мы предложили Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку", - рассказали в посольстве.

Несмотря на это девушка отказалась и договорилась с ветклиникой, которая поможет изготовить необходимые документы.

17 февраля девушка получила сертификат, выданный Инспекцией ввоза-вывоза и карантина КНР в городе Гуанчжоу в 1000 км от Уханя. И хотя в документе было указано, что животное прибывает "с незараженной территории", собаку все равно отказались выпускать из Китая.

В посольстве добавили, что будут поддерживать контакт с украинкой, как и с другими соотечественниками, которые остаются в Китае.