Українка залишилася в Китаї через собаку: з'явилися важливі новини

З епіцентру коронавіруса в Ухані у Китаї не змогла виїхати українка Анастасія Зінченко, яка залишилася там через улюблену собаку. Дівчині не дали дозвіл на вивезення з країни померанського шпіца через відсутність потрібних документів. Що відомо на даний момент - в матеріалі Styler.

Нагадаємо, раніше дівчина звинуватила українське посольство в тому, що вони не надали документи китайської сторони. Вона заявила, що залишилася в квартирі одна без запасу їжі і води.

У четвер, 20 лютого, на сторінці Посольства України в Китаї з'явилося роз'яснення ситуації. Дипломати пояснили, що кілька разів зверталися до китайської влади з даною проблемою, але щоразу отримували відмову.

"Підстава - відсутність у Анастасії повного пакета необхідних документів для вивезення собаки за кордон", - сказано в повідомленні.

Контролюючі органи КНР відмовили у вивезенні собаки через неправильно оформлені документи по вакцинації тварини. Річ у тому, що домашні тварини також можуть бути носіями небезпечних вірусів. А залишати улюбленця в Китаї Настя навідріз відмовилася.

"Ми запропонували Анастасії перелік готелів для тварин в Ухані, де вона могла б тимчасово залишити свою собаку", - розповіли в посольстві.

Попри це, дівчина відмовилася і домовилася з ветклінікою, яка допоможе виготовити необхідні документи.

17 лютого дівчина отримала сертифікат, виданий Інспекцією ввезення-вивезення та карантину КНР в місті Гуанчжоу в 1000 км від Уханя. І хоча в документі було зазначено, що тварина прибуває "з незараженої території", собаку все одно відмовилися випускати з Китаю.

У посольстві додали, що будуть підтримувати контакт з українкою, як і з іншими співвітчизниками, які залишаються в Китаї.