Украинка осталась в Китае из-за собаки: неожиданный поворот в деле

Эпидемия коронавируса в 2020 году заставила многих иностранцев пребывать в Китае в течение продолжительного времени. Недавно здоровые украинцы и представители других национальностей были эвакуированы в Украину, но одна из наших согражданок Анастасия Зинченко отказалась уезжать из-за того, что ее собаку не пустили на борт. ФК "Шахтер" поможет украинке вернуться на родину.

Украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в Ухане из-за своей собачки, которой не разрешили лететь вместе с хозяйкой, в скором времени вернется домой благодаря помощи ФК "Шахтера". Вернуться на Родину из Уханя шахтеровским самолетом сможет такой любой желающий украинец. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба, и эту информацию подтвердила сама Анастасия.

Кроме того, в ФК заявили об инициативе эвакуированным украинцам деньги, полученные за билеты на матч с "Бенфикой".

"Хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах", — заявил капитан команды Андрей Пятов в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что ранее жители Новых Санжар поразили дикими нападками на эвакуированных украинцев.