Украинка после операции в Беларуси не может вернуться домой: "как вы могли бросить нас?!"

После решения властей Украины о закрытии авиасообщения с Беларусью с 26 мая некоторые граждане столкнулись с серьезной проблемой, как вернуться домой. В частности, речь идет об украинцах, которым в Беларуси делали хирургические операции - сейчас посольство предлагает людям добираться на родину наземным транспортом за свой счет.

Женщина признается, что она просто в отчаянии. В своем эмоциональном сообщении украинка возмущается, что Кабмин принял решение об ограничениях на полеты до того, как провести эвакуацию граждан Украины из Беларуси.

Анна рассказала, что две недели назад ей сделали операцию по пересадки печени. Средства на пребывание в Беларуси для проведения трансплантации органа "собирали с миру по нитке". Теперь женщина нуждается в дорогостоящих лекарствах, анализах и консультациях, и за все это нужно платить, а пропускать прием препаратов нельзя, так как печень может отторгнуться.

Кроме того, оставаться в Беларуси она не может, так как заканчивается регистрация. Теперь ей грозит просто оказаться на улице.

"Лучше бы дали умереть до операции. До этого ада, что я пережила. Ради чего? Что бы бомжевать на чужбине?.. Мне в жизни не было так страшно. Я не верила, что такое может быть", - пишет она.

Дома Анну в Харьковской области ждут трое детей с инвалидностью и мама.

Женщина рассказала, что с ней по телефону связались из посольства Украины в Белоруси, с предложением "нанять бусик или "скорую" за свой счет".

"Украина вчера отменила самолеты с Беларусью. Санкции. Закрыла границы до того, как забрать своих! Я здесь не одна. Здесь пол-отделения наших!. Тех, кого Украина сама же послала на лечение!" - говорится в публикации.

Как подчеркивает украинка, домой ей добираться около 100 километров, сидеть в машине всю эту дорогу 12-20 часов после операции она не может, а "скорая" обойдется в десятки тысяч.

Украинка в своем крике о помощи просит о максимальной огласке этой ситуации.

"Как вы могли бросить нас??! Своих? Может ли государство позаботится о том, чтобы забрать нас? Раз вы сразу не подумали, что оставляете таких, как я, беззащитных, беспомощных, порезанных, на улице чужой страны?" - написала Пушкеля Курилова.

Украинка не может вернуться домой из Беларуси, где ей пересадили печень, из-за закрытия авиасообщения (фото: facebook.com/kurilova.hanna)