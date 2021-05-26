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Украинцев из сектора Газа эвакуируют уже сегодня. УЗ выполнит спецрейсы из аэропорта "Борисполь"

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Среда 26 мая 2021 12:47
Украинцев из сектора Газа эвакуируют уже сегодня. УЗ выполнит спецрейсы из аэропорта "Борисполь" Фото: эвакуированные из Газы украинцы прибудут в аэропорт "Борисполь" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня состоится эвакуация более ста украинцев и членов их семей из сектора Газа. Они прибудут спецрейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Пассажиров этого рейса доставят двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала.

В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом развезут по местам назначения по всей территории Украины.

"Эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов Укрзализныця получит компенсацию из резервного фонда госбюджета", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая правительство поручило профильным ведомствам обеспечить эвакуацию украинцев из сектора Газа, которые хотят вернуться домой. Планировалось, что украинских граждан вывезут из зоны конфликта через территорию Египта.

РБК-Украина писало, что 21 мая спикер МИД Олег Николенко сообщил, что эвакуация украинцев еще не началась. Поскольку Украина ждала, когда прекратятся боевые действия между Израилем и боевиками ХАМАС.

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